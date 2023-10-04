Певец удивил публику своим появлением.

Певец и композитор Макс Барских появился в студии "Голосу країни-13", чтобы поддержать свою коллегу Надю Дорофееву, с которой в конце августа выпустил общую песню "Ритми".

Именно он стал советником тренера шоу и именно он будет помогать Наде выбирать участников для следующего этапа.

"Я очень сильно ждала Макса и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене "Голосу країни" не по телевизору, а вживую. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить", - говорит Дорофеева.

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Начнется эпизод с премьеры песни "Зорепад" из нового украиноязычного альбома Макса Барских, который четыре недели возглавлял украинский чарт альбомов Apple Music.

"Надя – идеальный творческий партнер как в студии, так и на съемочной площадке. Она отзывчивая, нежная и при этом очень хладнокровная в хорошем смысле этого слова, потому что сумела выдержать меня несколько часов и при этом поддерживать всех участников из своей команды", - говорит Макс Барских о своем опыте советника.

Телезрители увидят новый эпизод "вокальных батлов" европейского сезона "Голосу країни-13" в это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

Напомним, ранее известная украинская певица покорила судей шоу "Голос країни-13".

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