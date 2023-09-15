Женщина из Полтавы была недовольна тем, как ее показали на проекте.

Победительница нового сезона "Супермамы", Алена Ищенко из Полтавы, раскрыла тайны проекта. Многих зрителей интересовало, есть ли на шоу сценарий, но раньше этого никто не рассказывал.

Женщина объяснила, что на проекте могут "вырывать из контекста" определенную информацию. Кроме этого, ей очень не нравилось, что ее называли Мисс Полтава, ведь она участвовала в этом конкурсе целых 10 лет назад.

"Я та самая "Мама-Барби", "Мисс Полтава"... Смотрите, сценария как такового нет. Но все эти вопросы, все эти подписи, это пошло с интервью, которое проводили редакторы... Вырывают из контекста самое тупое и туда все это лепят!" - заявила Ищенко в своем TikTok.

При этом она отметила, что участницам все же дают "советы". Так, женщинам говорят, о чем лучше спрашивать и какие темы стоит заострять.

"И не хотела так на первой встрече так о себе говорить (как о Мисс Полтава). Но должна была это говорить. Второй момент. Мы не настолько конченые мамы, чтобы задавать такие неудобные вопросы... Мы бы в жизни таких вопросов некорректных не задавали. Вот тут, конечно, да. Тут редакция говорила: "А спроси"... Во всем остальном сценария нет", - призналась женщина.

И хотя Ищенко раскрыла секрет относительно сценария, она развеяла другую информацию. Ходили слухи, что женщинам платят за участие в шоу. Но, как заявила мама из Полтавы, никому ничего на проекте не платили.

Напомним, ранее вокруг шоу "Супермама" разгорелся еще один скандал. Блогер Богдан Беспалов заявил, что ведущий проекта Дмитрий Карпачев якобы может быть лишь "проектом" СТБ. По мнению сплетника, у психолога нет профильного образования.

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