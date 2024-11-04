Скандал на 'Холостяке': экс-участница рассказала о требованиях интима и угрозах на шоу

Александра Шульгина сделала шокирующее заявление.

Победительница первого сезона "Холостяка" Александра Шульгина сделала шокирующее заявление о закулисье реалити-шоу, рассказав о том, о чем раньше молчала.

В новом выпуске программы "В постели" от Марички Довбенко, которая также участвовала в "Холостяке" и выбыла после первого выпуска, Шульгина поделилась своим опытом съемок.

По словам Александры, уже во время съемок первого эпизода ей начали давать "инструкции". Другие участницы также получали подобные "задания", но некоторые из них отказывались. Однако, как отметила Шульгина, им угрожали.

Бывшая участница "Холостяка" рассказала, что на проекте испытывала сильное давление от продюсеров, которые умышленно принуждали участниц к выполнению "сценарных" заданий. По ее словам, в первом эпизоде ей приказали поцеловать холостяка Максима Чмерковского, хотя она чувствовала себя некомфортно.

"Мне сказали пойти на балкон, вывести холостяка и поцеловать его. Я сказала: "Вы что, ту-ту? Я не буду такого делать!". Потом другим девушкам приказывали прыгать в снег. Некоторые отказывались, и тогда нам угрожали изгнанием", - поделилась Шульгина.

Она также рассказала, что продюсеры намеренно провоцировали конфликты между участницами, заставляя их обсуждать друг друга в негативном свете. В частности, она вспомнила о ситуации с участницей Мариной Аристовой, которую заставляли обсуждать как "плохую мать".

"Я помню разговор относительно ребенка Марины: она как-то не так говорит. Если мы не будем избегать темы, что Марина - плохая мать, нас выгонят," - вспоминает Шульгина.

Шульгина также отметила, что многие сцены шоу были постановочными и проходили в неестественных условиях, часто под воздействием алкоголя. Она вспомнила эпизод в джакузи с Чмерковским, где атмосфера была значительно изменена из-за употребления спиртного. По ее словам, создатели шоу намеренно создавали обстоятельства, которые усиливали интригу.

Напомним, ранее блогер "слил" имя победительницы "Холостяк-13" с Тереном.

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