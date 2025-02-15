Инна также показала, что хранит после участия в шоу.

Победительница 13 сезона романтического шоу "Холостяк" Инна Белень рассказала, что сделала с кольцом от главного героя проекта Александра "Терена" Будько.

Волонтер, которая недавно разошлась с ветераном войны, призналась, что больше не носит подаренное в финале украшение. Однако, еще хранит его у себя дома.

"Вот это Сашина колечко. Я не знаю, что теперь с ним делать. Возможно, в ломбард и на ВСУ", - высказалась Инна в проекте "По хатах".

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Девушка также рассказала, что хранит приглашение на свидание от Терена и письмо, которое написала экс-возлюбленному во время съемок шоу. В нем были такие слова:

"Саша, сегодня такая дата, я думаю о тебе. Мне хотелось бы тебя как-то поддержать. Жаль, что я не могу быть рядом. Надеюсь, что ты не грустишь и рядом важные для тебя люди. Целую и обнимаю".

К слову, в конце 2024 года завершился тринадцатый сезон реалити "Холостяк". За сердце Александра "Терена" Будько соревновались 13 девушек, а в финале он выбрал волонтера Инну Белень. На пост-шоу пара призналась, что продолжает свои отношения после завершения проекта.

Однако после интервью девушки, где она высказалась относительно языкового вопроса, у влюбленных произошла публичная ссора. Позже были слухи, что Инна и Терен уже не вместе, а в начале февраля ветеран войны подтвердил эту информацию. После чего мужчину начали хейтить в сети подписчики Белень и писать свои проклятия.

Напомним, ранее Александра Терена после разрыва с Инной заподозрили в новом романе с блогершей.

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