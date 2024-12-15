Девушка также рассказала о трудностях, которые испытала на реалити.

Экс-участница 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" продюсер образовательных проектов Алина Моисеенко, которая покинула реалити в седьмом выпуске, прокомментировала свой вылет.

27-летняя девушка призналась, что морально уже была готова уйти. По словам Моисеенко, последние недели были для нее очень тяжелыми.

"Пожалуй за все 13 сезонов не было такого, чтобы участница уходила со словами: "Ты идеальная". Знала ли я, что уйду на этой неделе? Утром перед церемонией я сказала девочкам: "Если это не моя история - пусть я уйду сегодня". Потому что, если он не мой человек, то худший вариант - это идти после знакомства с родителями, когда ты полностью открываешь свою жизнь, а ее не принимают. Поэтому морально я была готова, даже собрала все свои вещи, как никогда. Эти последние недели были эмоционально тяжелыми. Я чувствовала к себе какие-то необоснованные претензии, которые должна была постоянно опровергать: дала ответ не тот, который хотелось услышать, не те книги выбрала. И при этом еще надо быть бесконечно инициативной. А я, действительно, так не привыкла", - написала Алина в своем Instagram.

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Девушка также ответила на упреки зрителей относительно ее "идеальности" и то, что она любит жить четко по плану.

"Я действительно много работаю над собой, потому что знаю, какую жизнь хочу, и в какую вернуться не хочу. При этом я прекрасно понимаю все свои минусы и далеко не считаю себя идеальным человеком. Я такая, какая я есть. Если другие видели меня действительно идеальной, то пусть - это их восприятие. Я понимаю, что зритель голоден до эмоций, и многим в кадре хочется больше экспрессии, драмы, скандалов... И интереснее было бы наблюдать от меня ссоры. Но, поверьте, именно тогда бы это было неискренне".

Алина высказалась и об отношениях с Тереном. Девушка поблагодарила "холостяка" за проведенное время вместе и полученный опыт.

"Наша история с Александром закончена. Он хороший человек и я благодарна ему за эти недели и прекрасные свидания. От всей души, пусть будет счастлив и найдет свою любовь. А я уверена, что в этом мире есть тот, кто в моей неидеальной идеальности увидит исключительное преимущество, а не недостаток. Конец проекта - это не конец жизни", - подчеркнула экс-участница.

К слову, после вылета Алины на проекте осталось 3 девушки, которые продолжают бороться за сердце "холостяка" Александра "Терена" Будько: Инна, Юстина и Анастасия. Именно они в следующем выпуске будут знакомить мужчину со своими родителями.

Напомним, ранее участница "Холостяка-13" Инна рассказала, познакомилась бы с Тереном вне проекта.

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