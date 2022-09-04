Неизменным ведущим проекта будет Григорий Решетник.

Стала известна дата премьеры романтического украинского реалити "Холостяк-12". Старт нового сезона шоу - уже в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ, в эфире которого будет идти "Холостяк" каждую пятницу в 19:00.

"Для украинских женщин "холостяк" устроит приятные сюрпризы - будет дарить подарки уже на первой встрече и подготовит три новых цвета роз. Но что они будут значить?" - интригуют зрителей создатели реалити.

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Что известно о новом "Холостяке"

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось смыть несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывает Алекс.

Как сообщал УНИАН, съемки шоу "Холостяк" уже завершились. Ведущий - Григорий Решетник.

В сети разгорелись жаркие дискуссии по поводу внешности Алекса Топольского: одним она нравится, другие ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка".

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