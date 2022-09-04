Алекс Топольский - новый "холостяк" / фото instagram.com/holostyachkastb

Стала известна дата премьеры романтического украинского реалити "Холостяк-12". Старт нового сезона шоу - уже в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала СТБ, в эфире которого будет идти "Холостяк" каждую пятницу в 19:00.

"Для украинских женщин "холостяк" устроит приятные сюрпризы - будет дарить подарки уже на первой встрече и подготовит три новых цвета роз. Но что они будут значить?" - интригуют зрителей создатели реалити.

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Что известно о новом "Холостяке"

Алекс Топольский построил успешный бизнес в Америке, но родился и вырос во Львове. Ему пришлось смыть несколько городов и видов деятельности. Сейчас "холостяк" живет в Майами и занимается недвижимостью.

"Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - рассказывает Алекс.

Как сообщал УНИАН, съемки шоу "Холостяк" уже завершились. Ведущий - Григорий Решетник.

В сети разгорелись жаркие дискуссии по поводу внешности Алекса Топольского: одним она нравится, другие ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка".

Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021
Фото холостяк 10 ноября 2021

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