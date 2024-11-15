Сегодня уже можно голосовать за своего фаворита.

Сегодня, 15 ноября, в 21:00 стартовал первый этап онлайн-голосования на Детском песенном конкурсе Евровидение-2024. Впервые в истории конкурс пройдет в Испании, на арене Caja Mágica в Мадриде, а финал состоится уже в это воскресенье, 16 ноября.

В этом году зрители из всех стран-участниц, включая Украину, будут иметь возможность поддержать своих фаворитов. Для этого нужно зайти на официальный сайт Детского Евровидения junioreurovision.tv и отдать свой голос.

Голосование будет проходить в два этапа:

Первый этап: с 15 ноября (21:00) до 16 ноября (15:59).

Видео дня

Второй этап: во время прямой трансляции финала 16 ноября.

Украину представит 12-летний Артем Котенко из города Ахтырка Сумской области. Юный певец выступит под номером 14 с песней "Hear Me Now" ("ДОМ"), автором которой является известная украинская певица и музыкальный продюсер Светлана Тарабарова.

Песня "Hear Me Now" посвящена важной теме дома, как места силы, уюта и безопасности, особенно актуальной для украинцев, которые потеряли или были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Победитель конкурса будет определен путем комбинирования результатов зрительского голосования (50%) и оценок национальных жюри из 17 стран-участниц (50%).

Напомним, стало известно, когда объявят финалистов Нацотбора на Евровидение-2025.

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