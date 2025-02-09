Тульева отреагировала на просьбу Павленко.

Член жюри Нацотбора на Евровидение-2025 Екатерина Павленко сделала публичное замечание ведущей предшоу Анне Тульевой. Так, Тульева в эфире сказала, что к ней присоединилась членкиня, однако Павленко это не понравилось.

"Ко мне два краша присоединились, это членкиня жюри Екатерина Павленко и главный дример страны Mеlovin… Как вам здесь атмосфера?" - обратилась к звездам Тульева.

Павленко негативно отреагировала на феминитив и сказала:

"Атмосфера замечательная, но я хочу отметить, что я позиционирую себя как "член", поэтому не называйте меня членкиней".

К слову, Тульева ответила, что учтет пожелания Павленко.

После этого Анна обратилась к Mеlovin. Он сразу же отметил: "Что? Меня просто не надо никак позиционировать".

В сети на это отреагировали с юмором. Фолловеры пишут:

"Катя Павленко - моя королева. Она сказала, что не членкиня, а член жюри. Обожаю эту женщину"

"Катя Павленко сегодня просто каминаутнулась"

"На самом деле мое любимое дуо "я позиционирую себя как член, а не членкиня" Екатерина Павленко и "я не позиционирую себя" Меловин"

Напомним, Андрей Данилко отреагировал на Нацотбор на Евровидение-2025. Известно, что Андрей Михайлович много лет был членом жюри на конкурсе, однако в этом году он не дал согласие на свое участие.

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