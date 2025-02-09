'Давайте поскандалим': Андрей Данилко отреагировал на Нацотбор на Евровидение-2025

Артист был очень лаконичен.

Вчера, 8 февраля, состоялся Национальный отбор на Евровидение-2025. Десять конкурсантов представили свои номера, однако только одному из них удалось победить.

Так, право представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе получила группа Ziferblat.

Интересно, что в сети появилась реакция Андрея Данилко на Нацотбор.

Видео дня

"Давайте поскандалим", - написал артист.

Известно, что Андрей Михайлович много лет был членом жюри на конкурсе, однако в этом году он не дал согласие на свое участие.

Поэтому тройка жюри изменилась - вместо Данилко судейское кресло заняла Екатерина Павленко.

Также стоит отметить, что некоторые звезды раскритиковали Нацотбор 2025. Они сказали, что он был скучным.

Кристина Соловий: "Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как даже моя беседа с Машей Ефросининой".

Алина Доротюк: "Впервые в жизни не знаю, за кого голосовать. Евровидение – это ведь не конкурс молодых талантов. Очень плохой отбор участников, мне кажется. Кто там ответственный – Кароль. Это не ее".

Напомним, Маша Ефросинина оконфузилась на Нацотборе на Евровидение-2025.

Вас также могут заинтересовать новости: