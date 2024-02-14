Возможно, вы уже потеряли эмоциональную связь с любимым человеком.

В ваших отношениях с любимым человеком все хорошо, но вы не чувствуете счастья? Или есть какое-то напряжение между вами без каких-либо на то причин? Возможно, вам стоит обратить внимание на некоторые сигналы тела, которые помогут Вам разобраться больше в ваших взаимоотношениях. Какие именно это сигналы - читайте дальше.

Избегание прямого взгляда

Когда люди влюблены, они часто смотрят друг другу в глаза. Однако если ваш партнер избегает прямого взгляда - это значит, что он эмоционально удаляется. Обратите на это внимание.

Защитные позы

Если вы замечаете защитные позы, такие как: скрещивание рук или сильное прижимание вещей к груди - это тоже тревожные звоночки. Таким образом партнер требует физического барьера и не желает делить свое пространство с вами. Если вы также чувствуете дискомфорт, когда сидите рядом - это плохой знак.

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Наигранная нежность

Если нежные прикосновения и объятия раньше были искренними, а сейчас вы видите, что это лишь наигранные действия - задумайтесь. Скорее всего нежность и романтика в вашей паре угасла.

Асимметричные жесты

Когда в паре все хорошо, они невольно копируют какие-то движения друг друга или говорят одинаковые слова. Иногда даже можно услышать от друзей, что "вы как близнецы". Но когда эмоциональная пропасть увеличивается между вами, то наблюдается полная асимметрия действий и мыслей.

Драматические реакции

Если все чаще вы видите драматическую реакцию на любую мелочь, которую вы делаете или вы сами реагируете эмоционально на его действия - это тоже повод задуматься. Когда в паре гармония, то все недоразумения можно уладить спокойным разговором и аргументами. Но если чаша разбита, то это вряд ли сможет помочь.

Нетерпеливое поведение

Если вы замечаете, что вторая половинка предпочитает посидеть в телефоне, вместо времяпровождения с вами. Или постоянно стучит ногой в тот момент, когда вы что-то рассказываете и хочет побыстрее уйти - это признак нетерпеливого поведения. Также это может значить, что ему просто неинтересно с вами.

Отсутствие нежности

Отсутствие каких-либо проявлений нежности - это самая главная черта того, что в ваших отношениях нет счастья и любви. Если у вас полное отсутствие прикосновений, поцелуев и объятий - между вами эмоциональная пропасть и стоит подумать, надо ли дальше продолжать отношения или лучше пойти разными путями.

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