Вы пройдете этот тест буквально за три минуты.

Каждая девушка хоть раз в жизни задавалась вопросом, как узнать, любит ли тебя человек или нет. Хоть вопрос отношений достаточно сложный и индивидуальный, все же есть способ легко вычислить истину.

Для того, чтобы понять, любит ли вас мужчина, достаточно ответить на несколько вопросов. Ответ "да" равен двум баллам, ответ "затрудняюсь ответить" - одному, ответ "нет" - нулю.

Он помнит все, о чем ты говоришь? Он замечает любые изменения в твоем внешнем виде? Он любит на тебя смотреть? Он пытается сделать тебе приятно? Вы много времени проводите вместе? Он стремится о тебе заботиться? Он часто прикасается к тебе? Он бережно относится к твоим вещам? Он поддерживает твои инициативы? Ему интересна твоя жизнь? Он первым звонит и пишет тебе?

Результаты теста

Если вы набрали от 1 до 7 баллов, то это значит, что эти отношения если кому-то и нужны, то только вам. Не теряйте свое время зря.

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Если вы набрали от 8 по 12 баллов - это значит, что вам стоит откровенно поговорить с партнером и выяснить его мотив нахождения рядом с вами. Скорее всего, пока он не уверен в вас до конца. Но шанс на любовь есть.

Если вы набрали от 13 до 19 баллов, можете быть спокойны. Скорее всего, в ваших отношениях есть любовь, однако над некоторыми моментами стоит поработать. Разговоры по душам и совместное время поможет вам наладить контакт и укрепить ваши отношения.

А вот если вы набрали от 20 до 22 баллов, то можете радоваться. Такой результат говорит о том, что ваши отношения прекрасны. Конечно, у каждой пары бывают проблемы, но вы со всем справитесь, потому что у вас крепкий фундамент.

Напомним, ранее психотерапевт назвал признак того, что отношениям придет конец.

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