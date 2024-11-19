Психолог дала советы, как понравиться кому-то: вас запомнят навсегда

Прислушайтесь к этим советам, если хотите научиться быстро находить общий язык с людьми.

Способность нравиться людям – это не врожденный дар, а навык, который можно развивать. Привлекательность в общении не всегда связана с внешностью. Важнее искренность, уважение и умение найти общий язык. Вот несколько практических советов, которые помогут вам расположить к себе окружающих.

Будьте искренними

Люди ценят, когда вы говорите честно и ведете себя естественно. Не пытайтесь казаться тем, кем вы не являетесь, – это чувствуется и вызывает недоверие. Искренность помогает установить прочные связи и делает общение комфортным.

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"Любой контакт начинается с визуального восприятия. Если человек улыбается, говорит четко и спокойно, не занимает закрытые позы (не скрещивает руки), не отстраняется, а наоборот – проявляет открытость, немного наклоняется в сторону собеседника, улыбается ему, выражает свой интерес – тогда это будет выглядеть гармонично и искренне, и партнеру захочется продолжать общение", - сказала психолог Мария Янчук в комментарии УНИАН.

Проявляйте интерес к другим

Люди любят внимание и чувствуют себя важными, когда интересуются их мнением или переживаниями. Задавайте вопросы, слушайте внимательно и показывайте, что вы цените собеседника. Например, вместо поверхностного "Как дела?" попробуйте спросить: "Как продвигается твой проект?"

Улыбайтесь

Искренняя улыбка – мощный инструмент в общении. Она делает вас более доступным и доброжелательным. Люди подсознательно тянутся к тем, кто излучает позитив и тепло.

Следите за языком тела

Ваши жесты и осанка говорят не меньше, чем слова. Поддерживайте зрительный контакт, избегайте закрытых поз (скрещенные руки или ноги), слегка наклоняйтесь к собеседнику – это покажет вашу вовлеченность и уважение.

Будьте хорошим слушателем

Умение слушать – редкий, но очень ценный навык. Не перебивайте, дайте собеседнику высказаться. Показывайте, что вы понимаете его, используя активное слушание: кивайте, делайте уточняющие вопросы, перефразируйте ключевые моменты.

Комплименты и благодарность

Искренние комплименты и слова благодарности – это способ показать, что вы цените собеседника. Будьте конкретными: вместо "Ты молодец!" скажите: "Мне понравилось, как ты провел презентацию – ты уверенно и четко донес идеи".

Находите общие интересы

Общие темы сближают. Если вы делаете акцент на том, что вас объединяет, а не разделяет, это создает чувство комфорта и доверия. Увлечения, фильмы, книги, планы – найдите точки соприкосновения.

"При общении важно быть искренне заинтересованным в личности партнера. Надо обращать внимание на интересы человека, на внешний вид, делать комплименты. Но следует быть очень внимательными – лесть заметна, поэтому комплименты должны быть искренними. Собеседник может почувствовать неискренность и удалиться. Чтобы искренне проявить интерес нужно посмотреть на человека, найти в нем то, что действительно нравится, и подчеркнуть это. Вам может понравиться, например, мысль или идея собеседника, браслет или обувь, или улыбка. Честный комплимент человек примет, и он может пойти на пользу отношениям", - отметила эксперт.

Кроме того, по словам Янчук, нужно искать что-нибудь похожее в собеседнике. Благодаря этому можно установить более качественный контакт и понравиться человеку напротив.

"Если человек увидит, что с ним честны, открыты, дружны, и есть схожие интересы, то после первого контакта у него возникает чувство безопасности, интереса и зарождается желание продолжать коммуникацию", - добавила психолог.

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