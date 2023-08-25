Теперь парень не знает, правильно ли он поступил.

Отношения между родителями и детьми - довольно сложная тема. Особенно непросто, когда сын или дочь хотят поговорить с родными о чем-то неприятном. Порой человек может хотеть помочь, но его слова воспринимаются в штыки.

Так, история о такой ситуации появилась на Reddit. Пользователь рассказал, что он переживал о здоровье своей матери, а потому честно ей заявил, что у нее лишний вес. Однако реакция женщины и других членов его семьи ошеломила.

"Я забочусь о своей маме, и меня расстраивает то, что она пьет только газировку, не ест полезную пищу и редко занимается спортом. В ходе обсуждения я назвал ее вес избыточным и сказал, что ей придется изменить свою трудовую этику и диетическую дисциплину, чтобы прожить долгую здоровую жизнь. Она (и остальные члены моей семьи) говорят, что я груб и невнимателен. Я считаю, что я не сказал ничего плохого. У меня определенно не было никаких дурных намерений. "Лишний вес" - это буквальный медицинский термин, но я думаю, общество придало ему плохой оттенок, поэтому она обиделась. Она очень разозлилась на меня и на мое невнимание и посоветовала мне просто молчать об этом", - признался парень.

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Он растерян и огорчен, а потому попросил у пользователей сети совета. Парень хотел, чтобы на его ситуацию взглянули со стороны.

Реакция комментаторов

Пользователи утешают парня и советуют ему не винить себя в том, что его мать странно отреагировала на заботу. Комментаторы считают, что автор истории поступил правильно, но мог не угадать с подбором правильных слов. Также юзеры пишут:

"Нельзя помочь людям, которые не хотят, чтобы им помогли. Вы можете спросить, хочет ли она вашей помощи, пойдет ли она с вами на прогулку, можете ли вы иногда готовить вместе. Но вы не можете заставить ее быть здоровой"

"Я бы начал с того, что был бы более осторожен с выбором слов. Покажите ей, что вы заботитесь о ней, и используйте слова, которые это докажут. Начните с того, что спросите ее, каковы ее цели, что она думает о состоянии своего здоровья. Поощряйте ежегодные посещения врача"

"К сожалению, вы, возможно, ничего не сможете сделать, чтобы улучшить ее образ жизни. Ей нужно захотеть измениться, и часто люди говорят, что хотят измениться, но не делают этого".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал о том, что женщина попросила мужа оценить ее тело после родов. Честный ответ заставил ее рыдать.

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