Психолог Екатерина Клюшниченко / instagram.com/psycholog_katarina

Полномасштабная война, развязанная Россией, изменила жизнь каждого украинца. Многие семьи были вынуждены расстаться - женщины, спасая детей, уехали за границу, а мужчины пошли на фронт защищать родную страну от российской агрессии. Конечно, затяжная война сказалась и на их отношениях.

Например, недавно ведущий Никита Добрынин в программе "Мекнув - питайте" озвучил свое мнение относительно отношений во время войны. Он сказал, что после окончания войны появится шокирующая статистика измен и разводов. По его словам, многие пары, находясь на расстоянии длительное время, изменяют.

Действительно ли сейчас стало так много измен, какие цели руководят людьми в данной ситуации, как пережить измену и развод, и можно ли сохранить отношения, будучи на расстоянии - рассказала психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН.

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Война - это испытание для каждой семьи. Из-за полномасштабного вторжения пары были вынуждены расстаться на неопределенный срок, что в любом случае заметно сказывается на отношениях. Расскажите, как пережить этот период, учитывая то, что война к тому же оказалась затяжной?

Безусловно, расстояние очень влияет на отношения, но это не является самым главным критерием расставания. Чаще всего, если в паре были проблемы и до разлуки, то они просто будут "подсвечены" расстоянием. Важно учиться партнерам выстраивать отношения, если они находятся далеко друг от друга.

В первую очередь, это общение, и способов, на самом деле, масса. Нам доступны смс, телефонные разговоры, фотографии и видео, которые мы можем отправлять друг другу. Поэтому принявши тот факт, что рядом физически пара быть не может, важно начать пользоваться доступными способами быть рядом. 

Многие психологи, кстати, разделяют ваше мнение. Я неоднократно слышала, что самое главное в отношениях - это общаться друг с другом.

Да, так и есть. Всегда нужно делиться с партнером своими эмоциями и переживаниями. Если возникают какие-то важные жизненные моменты, то их стоит решать, учитывая мнение партнера, так как любому человеку важно чувствовать, что он остаётся в жизни своего партнера даже на расстоянии. Это про ценность друг друга. 

Мечтайте и планируйте. Мечтая и планируя, мы как будто бы уже проводим вместе время. Фантазии - это очень мощный инструмент для сближения. 

 Ну и, конечно, интимность. Не забываете, что вы пара, а не просто друзья, и поэтому использоваться способы, чтобы напомнить об этом своему любимому человеку, очень важно. Таких способов очень много и если задаться целью, то вы сможете найти ваш собственный метод как показать, сказать или даже сделать это вместе даже на расстоянии.

Всегда нужно делиться с партнером своими эмоциями и переживаниями, - психолог / instagram.com/psycholog_katarina

На форумах рекомендуют такие "штучки" для сближения на расстоянии как эротические сообщения или даже виртуальный секс.

Действительно, поддержать перепиской отношения можно и даже нужно. Наше воображение очень мощный инструмент создания чего-либо. В данном случаи создания страсти, ощущения пары как мужчины и женщины. 

Но если проблема в отношениях связана не только с этим, то только физически находясь рядом и занимаясь сексом, отношения сложно сберечь. Над ними нужно работать. А это предполагает говорить и слышать друг друга. 

Кстати, как-то ведущий Никита Добрынин сказал, что после окончания войны мы увидим статистику массовых разводов из-за измен, потому что опять-таки мужчины остались в Украине, а женщины уехали за границу. Что вы думаете по этому поводу?

Они были всегда. По статистике я не подскажу, но измен действительно очень много сейчас. Огромная проблема в том, что люди не говорят друг с другом. Они не озвучивают свои потребности и не слышат о потребностях своего партнера.

Многим измена кажется выходом, что это решит вопрос одиночества или добавит какое-то понимание и внесет ясность, возможно что-то докажет, но это далеко не так. 

С чем связаны измены - с желанием получить человеческое тепло, которого нас лишили, или это просто о физическом удовольствии?

Это как и физическая потребность, так и эмоциональная близость и тепло. И женщины, и мужчины могут изменить или разлюбить, и это очень больно для партнера. Но пока мы думаем, что нам человек и его чувства подвластны, что само наличие слова "отношения" будет нам что-то гарантировать, мы все время будем попадать в ловушку. 

Отношения - это не просто есть и все, это работа двоих людей. Разговоры, конфликты, компромиссы, изучение нового и общий взгляд на будущее. 

Если один человек только работает над сохранением отношений, а второй не может этого сделать и выбирает измену, то мне кажется важно задаться вопросом, действительно ли это тот человек, который вам необходим для жизни рядом с ним?

Отношения - это не просто есть и все, это работа двоих людей, - психолог / instagram.com/psycholog_katarina

А что вы думаете по поводу привычки в отношениях? Не зря же многие говорят, что с годами любовь трансформируется. Может ли она стать причиной для расставания?

Люди расстаются по разным причинам, не только из-за привычки. Это могут быть разные взгляды на будущее, разные ценности, эгоизм, нежелание слушать и слышать партнера, ревность и многое другое. Поверьте, это все не чуждо как гражданским, так и военным.

Сейчас много мужчин находятся на фронте, а быть женой защитника - задача не из простых. Ну, вот смотрите, мужа никогда нет дома, все обязанности лягли на плечи женщин. Как в такой ситуации сохранить отношения, когда, кажется, что они не на первом месте?

Женщине находиться в таких условиях очень сложно как физически, так и морально. Но даже если у вас от страха сжимается сердце, вам все равно стоит поддерживать позитивное общение с любимым героем. Это не легко,  но очень важно для сохранения отношений.

Я советую женам и девушкам военных обязательно найти для себя безопасное место, где они смогут говорить о своих переживаниях: волонтерские центры, психолог, друзья, которые не будут обесценить, а просто будут поддержкой в такой сложный период.

Так вам легче будет пережить страх и боль, немного отпустить ситуацию и здраво поддержать партнера, которому еще сложнее, чем вам. Всегда нужно входить в положение друг друга.

Я думаю, что многие женщины начинают разговор с вопроса: "Когда закончится война?", "Когда ты уже вернешься домой?", "Сколько можно? Я же тебя жду". 

Я понимаю переживания всех женщин. Они с детьми остались одни, а их любимый человек ежедневно рискует жизнью. Но, в первую очередь, очень важно не мучать мужчину этими вопросами, а давать ему понимание того, что его любят, ждут, в него верят и поддерживают. Да, именно поддерживают, даже если его решение было пойти на фронт, оставив спокойную гражданскую жизнь.

На войне не говорят о войне, а говорят о жизни. И важно придерживаться этого правила в контакте с мужчиной! Стройте вместе с ним планы, мечтайте, говорите о приятных моментах в вашей жизни. Это будет очень поддерживать и давать человеку силы. 