Психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН рассказала, почему во время войны стало намного больше измен, как пережить предательство любимого человека, и можно ли сохранить отношения на расстоянии.

Полномасштабная война, развязанная Россией, изменила жизнь каждого украинца. Многие семьи были вынуждены расстаться - женщины, спасая детей, уехали за границу, а мужчины пошли на фронт защищать родную страну от российской агрессии. Конечно, затяжная война сказалась и на их отношениях.

Например, недавно ведущий Никита Добрынин в программе "Мекнув - питайте" озвучил свое мнение относительно отношений во время войны. Он сказал, что после окончания войны появится шокирующая статистика измен и разводов. По его словам, многие пары, находясь на расстоянии длительное время, изменяют.

Действительно ли сейчас стало так много измен, какие цели руководят людьми в данной ситуации, как пережить измену и развод, и можно ли сохранить отношения, будучи на расстоянии - рассказала психолог Екатерина Клюшниченко в интервью УНИАН.

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Война - это испытание для каждой семьи. Из-за полномасштабного вторжения пары были вынуждены расстаться на неопределенный срок, что в любом случае заметно сказывается на отношениях. Расскажите, как пережить этот период, учитывая то, что война к тому же оказалась затяжной?

Безусловно, расстояние очень влияет на отношения, но это не является самым главным критерием расставания. Чаще всего, если в паре были проблемы и до разлуки, то они просто будут "подсвечены" расстоянием. Важно учиться партнерам выстраивать отношения, если они находятся далеко друг от друга.

В первую очередь, это общение, и способов, на самом деле, масса. Нам доступны смс, телефонные разговоры, фотографии и видео, которые мы можем отправлять друг другу. Поэтому принявши тот факт, что рядом физически пара быть не может, важно начать пользоваться доступными способами быть рядом.

Многие психологи, кстати, разделяют ваше мнение. Я неоднократно слышала, что самое главное в отношениях - это общаться друг с другом.

Да, так и есть. Всегда нужно делиться с партнером своими эмоциями и переживаниями. Если возникают какие-то важные жизненные моменты, то их стоит решать, учитывая мнение партнера, так как любому человеку важно чувствовать, что он остаётся в жизни своего партнера даже на расстоянии. Это про ценность друг друга.

Мечтайте и планируйте. Мечтая и планируя, мы как будто бы уже проводим вместе время. Фантазии - это очень мощный инструмент для сближения.

Ну и, конечно, интимность. Не забываете, что вы пара, а не просто друзья, и поэтому использоваться способы, чтобы напомнить об этом своему любимому человеку, очень важно. Таких способов очень много и если задаться целью, то вы сможете найти ваш собственный метод как показать, сказать или даже сделать это вместе даже на расстоянии.

На форумах рекомендуют такие "штучки" для сближения на расстоянии как эротические сообщения или даже виртуальный секс.

Действительно, поддержать перепиской отношения можно и даже нужно. Наше воображение очень мощный инструмент создания чего-либо. В данном случаи создания страсти, ощущения пары как мужчины и женщины.

Но если проблема в отношениях связана не только с этим, то только физически находясь рядом и занимаясь сексом, отношения сложно сберечь. Над ними нужно работать. А это предполагает говорить и слышать друг друга.

Кстати, как-то ведущий Никита Добрынин сказал, что после окончания войны мы увидим статистику массовых разводов из-за измен, потому что опять-таки мужчины остались в Украине, а женщины уехали за границу. Что вы думаете по этому поводу?

Они были всегда. По статистике я не подскажу, но измен действительно очень много сейчас. Огромная проблема в том, что люди не говорят друг с другом. Они не озвучивают свои потребности и не слышат о потребностях своего партнера.

Многим измена кажется выходом, что это решит вопрос одиночества или добавит какое-то понимание и внесет ясность, возможно что-то докажет, но это далеко не так.

С чем связаны измены - с желанием получить человеческое тепло, которого нас лишили, или это просто о физическом удовольствии?

Это как и физическая потребность, так и эмоциональная близость и тепло. И женщины, и мужчины могут изменить или разлюбить, и это очень больно для партнера. Но пока мы думаем, что нам человек и его чувства подвластны, что само наличие слова "отношения" будет нам что-то гарантировать, мы все время будем попадать в ловушку.

Отношения - это не просто есть и все, это работа двоих людей. Разговоры, конфликты, компромиссы, изучение нового и общий взгляд на будущее.

Если один человек только работает над сохранением отношений, а второй не может этого сделать и выбирает измену, то мне кажется важно задаться вопросом, действительно ли это тот человек, который вам необходим для жизни рядом с ним?

А что вы думаете по поводу привычки в отношениях? Не зря же многие говорят, что с годами любовь трансформируется. Может ли она стать причиной для расставания?

Люди расстаются по разным причинам, не только из-за привычки. Это могут быть разные взгляды на будущее, разные ценности, эгоизм, нежелание слушать и слышать партнера, ревность и многое другое. Поверьте, это все не чуждо как гражданским, так и военным.

Сейчас много мужчин находятся на фронте, а быть женой защитника - задача не из простых. Ну, вот смотрите, мужа никогда нет дома, все обязанности лягли на плечи женщин. Как в такой ситуации сохранить отношения, когда, кажется, что они не на первом месте?

Женщине находиться в таких условиях очень сложно как физически, так и морально. Но даже если у вас от страха сжимается сердце, вам все равно стоит поддерживать позитивное общение с любимым героем. Это не легко, но очень важно для сохранения отношений.

Я советую женам и девушкам военных обязательно найти для себя безопасное место, где они смогут говорить о своих переживаниях: волонтерские центры, психолог, друзья, которые не будут обесценить, а просто будут поддержкой в такой сложный период.

Так вам легче будет пережить страх и боль, немного отпустить ситуацию и здраво поддержать партнера, которому еще сложнее, чем вам. Всегда нужно входить в положение друг друга.

Я думаю, что многие женщины начинают разговор с вопроса: "Когда закончится война?", "Когда ты уже вернешься домой?", "Сколько можно? Я же тебя жду".

Я понимаю переживания всех женщин. Они с детьми остались одни, а их любимый человек ежедневно рискует жизнью. Но, в первую очередь, очень важно не мучать мужчину этими вопросами, а давать ему понимание того, что его любят, ждут, в него верят и поддерживают. Да, именно поддерживают, даже если его решение было пойти на фронт, оставив спокойную гражданскую жизнь.

На войне не говорят о войне, а говорят о жизни. И важно придерживаться этого правила в контакте с мужчиной! Стройте вместе с ним планы, мечтайте, говорите о приятных моментах в вашей жизни. Это будет очень поддерживать и давать человеку силы.