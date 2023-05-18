Вы еще можете спасти урожай, если вовремя начнете действовать.

Выращивая лук, огородники знают, что его стебли начинают вянуть лишь к осени. Однако случается так, что приходится хвататься за голову и думать, как спасти лук, если его перья начали вянуть и желтеть слишком рано. Стебли могут желтеть, вянуть и падать на землю. Вялое перо лука - тревожный знак.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно сделать подкормку из дрожжей, а теперь же предлагаем вам узнать, что делать, если лук упал. В интернете немало информации о том, почему ложится перо лука в теплице, однако действительно хороших советов мало.

Лук полег и пожелтел - что делать

Для начала нужно рассмотреть основные причины такой проблемы. Не всегда можно сразу определить, почему полегает лук. Опытные дачники сразу же спросят, достаточно ли вы поливаете свой будущий урожай. Эта культура плохо переносит отсутствие влаги, из-за недостаточного полива вы можете столкнуться с тем, что желтеет перо лука в теплице и на обычной грядке. Не забывайте об этом. Поливать лук на перо стоит чистой водой, которая не должна быть слишком холодной.

Видео дня

Помимо этого, лук может сохнуть и вянуть из-за недостатка питательных веществ. Лук любит азот, почва должна удобряться регулярно. Ниже мы расскажем, чем полить лук, когда желтеют перья, а пока что продолжим изучать причины этой проблемы.

Случается и так, что перья лука желтеют из-за вредителей. Если вы не знаете, почему сохнут кончики листьев у лука, внимательно осмотрите корни и стебли. Возможно, там вас ждет неприятный сюрприз - луковая муха или стеблевая нематода.

Также лук могут поражать грибок и другие болезни. В таких ситуациях вы заметите, что на стеблях появляются выпуклые участки ржавого и светло-желтого цвета. Если растение начало гнить, грибок вскоре доберется и корней.

Желтеет перо у лука - чем полить и обработать

Для борьбы с вредителями и грибком перед посадкой лука вам стоит обработать землю. Конечно, этот вариант не сильно подойдет, когда вы уже не понимаете, что делать, если у зеленого лука желтеют кончики, однако на будущее это знать весьма полезно. Перед посадкой поливайте землю раствором медного купороса, на каждое ведро воды нужно добавлять 1 столовую ложку гранул.

Если же вы хотите спасти урожай и навсегда забыть о том, почему желтеют листья лука, попробуйте его удобрить. Приготовьте раствор из навоза и мочевины. Вам понадобится:

10 литров воды;

1 стакан помета или навоза;

1 столовая ложка мочевины.

Смешайте навоз с мочевиной и водой. Такое удобрение может спасти лук от гибели, если вы начнете удобрять им землю на грядках.

Помимо этого, для борьбы с вредителями, особенно если вы заметили нитевидных червей, стоит использовать табачный раствор. Залейте тремя литрами очень горячей воды 200 гр. табака. После этого дайте раствору настояться в течение трех суток, а затем вылейте его в 10 литров воды, добавив туда же ложку перца и натертого мыла. Такой раствор спасет от желтизны, которую вызывают вредители. С ним вы точно забудете о поисках ответа на вопрос, почему сохнет перо у лука.

Вас также могут заинтересовать новости: