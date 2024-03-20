Называем вкусные, высокоурожайные и устойчивые к болезням огуречные сорта.

Среди дачников нет единого мнения о том, какой самый лучший сорт огурцов. Разновидностей и гибридов этого овоща так много, что у начинающих дачников разбегаются глаза.

Мы постарались назвать лучшие сорта огурцов для открытого грунта, которые вас точно не разочаруют. Эти 7 видов обладают отличными вкусовыми качествами, устойчивы к болезням и не горчат, а дачники хорошо о них отзываются.

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Нежинский дар

Очень вкусный украинский среднеспелый сорт, который ценится за нетребовательность в уходе. Плоды этого сорта огурцов сочные и хрустящие, с выраженным ароматом. Устойчив к распространенным болезням.

Вот как о "Нежинском даре" отзываются дачники:

Плодоношение обильное. Кожица мягкая и без горечи. В плане заболеваний сорт устойчив. В консервации им нет равных.

Аккорд

Ранний и совсем не требовательный к уходу сорт, который славится хорошим плодоношением и высочайшими вкусовыми качествами. С одного куста можно собрать до 5 кг плодов со свежим ароматом. Огурчики сочные и плотные, не сморщиваются при засолке.

Об этом сорте отзываются так:

Очень стабильный сорт, который всходит без замачивания. В начале плодоношения всегда дает богатый и быстрый урожай. Первые огурчики появились на 45 день.

Артист

Этот ранний сорт является гибридом, что наделяет огурцы высокой урожайностью, устойчивостью к заболеваниям и вредителям, морозостойкостью. Разновидность "Артист" имеет высокие вкусовые качества и универсальна в кулинарии. Кусты плодоносят с июня по октябрь.

О сорте "Артист" дачники пишут следующее:

В этом году впервые нам попался Артист. Сорт необычайно урожайный, превзошел все наши ожидания. Очень стабильный в плодоношении и приятный на вкус.

Аякс

Ультраранний высокоурожайный нидерландский гибрид подойдет для тех, кто хочет получить большой урожай без усилий. Имеет нежную кожицу, при это отлично переносит транспортировку и длительное хранение. Устойчив к мучнистой росе и огуречной мозаике. Плоды полностью лишены горечи.

Сорт огурцов "Аякс" хвалят за стабильно высокую урожайность из года в год:

Уже много лет выращиваем огурцы "Аякс" в Харьковской области. Сорт очень выносливый и вкусный, хорош на продажу, не горчит. Плоды можно срывать совсем маленькими.

Лютояр

Ранний самоопыляемый сорт, который прекрасно подходит для консервирования и салатов. Плоды темно-зеленые, длинные и крупные, с насыщенной мякотью без пустот. "Лютояр" хвалят за хорошую транспортабельность и устойчивость к распространенным болезням:

Этот гибрид завалил нас урожаем. Свежие плоды собирали каждый день. Вкусовые качества потрясающие - очень сладкий и ароматный. Плодоносит долго.

Амур

Огурец "Амур" - высокоурожайный ранний самоопыляемый, который пользуется спросом у дачников. Без внесения удобрений можно собрать 28 кг урожая с 1 м² грядки, а при наличии подкормки этот показатель увеличивается до 45 кг. Сорт генетически устойчив к болезням и жаре, вкусный в любом виде.

О сорте фермеры отзываются так:

Несколько лет покупаю "Амур" и всегда довольна урожаем. Сорту не страшны болезни и высокие температуры. Из посаженных семян взошли почти все.

Герцог

"Герцога" дачники хвалят за крупные, сочные и очень ароматные плоды. Сорт самоопыляемый и ранний, лучше всего подходит для выращивания в теплице. Эти огурцы относятся к десертным разновидностям и не имеют горчинки.

Дачники отмечают вкусовые качества огурцов "Герцог":

Огурчики отличные, очень сладкие и хрустящие, стабильно дают по 5-6 плодов на одном узле. Прекрасны в свежем виде.

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