Селекционеры постоянно выводят новые сорта клубники с высокими вкусовыми качествами и устойчивостью к болезням. Каждый садовод мечтает найти идеальное растение, которое будет плодоносить само по себе.
Мы назвали лучшие сорта клубники в Украине с хорошими отзывами дачников. Попробуйте посадить их, и точно не пожалеете о своем выборе.
Лучшие сорта клубники - 6 самых вкусных
В нашем списке - обычные и ремонтантные сорта клубники с высокой урожайностью и отличным иммунитетом. А самое главное, что они ещё и очень вкусные. Все они имеют хорошую репутацию и много положительных отзывов.
Гигантелла Макси
Перечисляя поздние сорта клубники, нельзя не вспомнить об этом открытии голландских селекционеров. Как понятно из названия, сорт Гигантелла славится огромными плодами весом до 100 г за штуку. Ягоды очень сочные и сладкие, совершенно лишены кислинки. Хорошо переносят мороз и засуху. Дачники отмечают, что крупный урожай можно будет собрать на второй или третий год после посадки.
Альбион
Это один из самых сладких сортов ремонтантной клубники. Не боится засухи и болезней, но требует дренирования почвы. Плоды "Альбиона" не очень крупные, зато появляются с конца мая аж до середины сентября. Мало какие разновидности могут похвастаться таким долгим периодом плодоношения. С одного куста можно собрать до 2 кг ягод.
Альба
Отличается насыщенным медовым вкусом совершенно без кислинки. Ягоды красивые, транспортабельные, очень ароматные. Кусты с плодоносят больше с каждым годом. Растение требует подкормок и дренажа, но усилия того стоят.
Ананасовая ягода
Это уникальный сорт клубники с белыми ягодами и красными семечками. Удивляет не только внешним видом, но и вкусом - кисло-сладким, похожим на ананас. Высокоурожайный, очень стойкий к заболеваниям, не вызывает аллергии. Из "Ананасовой ягоды" получается экзотическое, не похожее ни на что варенье.
Королева Елизавета
Неприхотливый и простой в выращивании сорт - легко переносит засуху и переливы, не требовательный к почве, плодоносит дважды за год. Ягоды сладкие, с приятной кислинкой. Очень ароматные и не мнутся при перевозке.
Кабрилло
Отличный сорт для коммерческого выращивания. Фермеры ценят его за стабильную и высокую урожайность - до 2,2 кг с каждого куста. "Кабрилло" хорошо переносит заморозки и устойчив к мучнистой росе. При внесении удобрений ягоды получаются крупными и очень ароматными.