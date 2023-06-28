Есть два очень простых способа высадки гладиолусов.

Если есть желание спровоцировать зависть у соседей красивыми цветами, но не хочется тратить много денег и времени, а также нет глубоких знаний из сферы садоводства - вам точно стоит заняться выращиванием гладиолусов. Конечно же, придется разобраться в нескольких вопросах, и самый важный из них - как прорастить луковицы гладиолусов перед посадкой.

Можно не заморачиваться и купить уже пророщенные, но в качестве такого посадочного материала на 100% вы не сможете быть уверены. Поэтому не ищите легких путей.

Разбираемся с проращиванием гладиолусов

Самое первое, что нам нужно сделать - найти сами луковицы. Чтобы получить качественные цветы, стоит выбирать посадочный материал такого размера:

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2,2 см - 3,8 см;

3,8 - 4,4 см.

Процесс проращивания нужно начинать за 20-30 дней до высадки в грунт. Сначала очистите луковицы от шелухи и переберите - стоит выбросить усохшие, пораженные грибком или мягкие. Необходим только здоровый посадочный материал с точками роста (отростки, которые находятся вверху).

Как проращивать луковицы гладиолусов сухим и мокрым способами

Сухой способ элементарный - выложите гладиолусы в картонную коробку корешками вниз и поставьте в теплое место без сквозняков и света.

Мокрый способ тоже очень простой - положите луковицы на влажные опилки. Сверху посадочный материал тоже необходимо засыпать пропитанными водой опилками. Можете также просто положить гладиолусы на увлажненную марлю и накрыть таким же немного мокрым материалом. Обратите внимание, луковицы нужно поставить в освещенное теплое место. Если использовать мокрый способ - луковицы прорастут быстрее.

Когда точки роста будут приблизительно 2 см высотой, а корешки - 2-3 мм - гладиолусы можно высаживать.

Перед тем, как садить цветы, стоит замочить их в таком растворе:

марганцовка и борная кислота - по 0,2 г;

медный купорос - 0,3 г;

нитрат кобальта - 0,1 г;

теплая вода - 1 л.

Продержите луковицы в растворе от 10 до 12 часов. Благодаря этой смеси растения будут здоровыми, а цветы - крупными.

В каком месяце нужно сажать гладиолусы - важный нюанс

Самое главное, что нужно учитывать при посадке этих цветов, - температура почвы. Когда даже на глубине 15 см будет около +10 - луковицы можно смело высаживать.

Начинать садить гладиолусы можно в начале весны и даже в июне делать это еще не поздно. Чем позже вы посадите гладиолусы - тем дольше потом они вас будут радовать своими цветами.

Главное - помнить, что эти цветы нестойкие к морозам. Поэтому, если вы решились достаточно поздно посадить гладиолусы, то лучше использовать горшки или ящики, чтобы в случае прохладной погоды их можно было легко перенести в помещение.

Также именно из-за отсутствия морозостойкости луковицы цветов на зиму выкапывают и хранят в сухом прохладном месте.

Как красиво посадить гладиолусы на открытом грунте - лайфхаки для садоводов

Сначала обратите внимание на то, чтобы луковицы были посажены в правильном месте - эти растения лучше всего будут себя чувствовать там, где много солнца. Не высаживайте цвети в заболоченных местах или там, где нет качественного дренажа. В таких условиях луковицы просто сгниют.

Гладиолусам подходит супесчаный и суглинистый грунт, нейтральный или слабокислый. Для дренажа можно использовать песок.

В открытый грунт луковицы высаживают бороздами или делают групповую посадку. Главное - знать, на каком расстоянии сажать гладиолусы, и тогда ваши цветы не будут мешать друг другу. Запомните "золотые" советы высадки луковиц:

между бороздами расстояние должно составлять 25-30 см;

глубина борозды должна быть приблизительно 15 см, если ваши луковицы крупные, а если они небольшие, - то хватит и 9 см;

между луковицами стоит соблюдать дистанцию 10-15 см.

При групповой посадке важно разместить луковицы на правильной глубине и дистанции.

Когда будете садить луковицы, лучше всего отсортируйте их по размеру: разместите крупные на заднем плане или просто отдельно от тех, которые меньше. Из крупных луковиц вырастут большие цветы, и они будут мешать расти тем, которые меньше по размеру.

Сажать цветы предельно просто - нужно насыпать на грунт 2-5 см песка, уложить луковицы корешками вниз, а потом все присыпать землей. Обычно глубина посадки составляет три луковицы.

Как сажать гладиолусы, чтобы они не падали - полезные советы

Возьмите очень глубокие большие горшки или контейнеры с высокими бортами и сделайте групповую посадку гладиолусов. Во время посадки вам нужно:

насыпать на дно горшка или контейнера дренаж - 5-10 см песка с керамзитом;

уложить сверху приблизительно 10 см грунта;

удобрение пролонгированного действия;

присыпать удобрение грунтом;

разместить луковицы;

засыпать землей.

Вы можете сами решать, когда сажать гладиолусы в горшки, а не ориентироваться на погоду. После того, как цветы посажены, нужно запастить терпением. Шикарный букет будет приблизительно через 90 дней.

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