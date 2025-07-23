Многие дачники и огородники игнорируют этот этап, а зря.

Чтобы получить хороший урожай, нужно понимать, как пасынковать огурцы в открытом грунте, и зачем это вообще нужно. Многие дачники и огородники игнорируют этот этап, а зря. УНИАН расскажет, когда и как правильно пасынковать огурцы, чтобы от урожая не было отбоя.

Нужно ли пасынковать огурцы в открытом грунте

Часто огородники ошибочно предполагают, что после высадки рассады огурцов в открытый грунт, все что им нужно будет делать – это поливать и удобрять растения, а также в определенный момент дать им опору в виде шпалеры. И правда, часто большую роль в урожайности играет и сорт, который вы посадили. Но все не так просто.

Так зачем пасынковать огурцы? Давайте разбираться.

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Пасынкование – это процесс ощипывания боковых побегов на кустах растения. Во-первых, это поможет увеличить плодовитость огурцов.

Во-вторых, растение не будет тратить силы на развитие лишней зелени, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы вырастить сам плод. В-третьих, плоды не будут слишком горькими, что довольно важно.

Кроме того, пасынкование будет стимулировать рост "женских" цветков, которые и дают плоды. Если этого не делать, на кустах вы заметите много пустоцветов. Не менее важным аспектом является и то, что из-за кучности листьев на кустах огурцов могут развиваться грибковые заболевания.

Когда и как пасынковать огурцы – основные правила

Для начала, давайте разберемся, когда пасынковать огурцы в открытом грунте. Огородники советуют делать это на раннем этапе роста куста – когда он достигнет около 25-30 см в высоту. Формировать куст лучше до начала плодоношения, чтобы не потерять урожай.

Другие признаки того, что пора пасынковать огурцы:

Появились боковые побеги из пазух листьев.

Куст стал слишком густым, а листья на нем затеняют друг друга.

На кустах появляются первые завязи. Удаляйте побеги, чтобы полезные элементы шли именно в плод.

Важным моментом является и то, в какое время дня проводить процедуру. Лучше всего пасынковать огурцы ранним утром или вечером, когда не так жарко. И в следующие 1-2 дня не стоит проводить полив, чтобы "ранки" от удаления побегов смогли подсохнуть.

Теперь поговорим о том, как пасынковать огурцы.

Итак, когда на кусте уже есть 4-5 настоящих листьев, а его высота составляет 25-30 см, сделайте для растения опору в виде шпалеры. На нижней части куста удалите боковые побеги, усики и соцветия. Лучше делать это острыми ножницами или секатором. Удаляйте пасынки ближе к стеблю.

После появления 8 настоящих листьев удаляйте боковые побеги, за исключением тех, что находятся в верхней части куста.

Когда на основном стебле появится 10-11 настоящих листьев, удаляйте побеги как на главном, так и на боковых стеблях, оставив два на верхней части куста.

Но не забывайте, что удалять пасынки надо поэтапно, а не все за раз, чтобы растение не испытывало серьезный стресс.

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