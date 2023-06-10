Рассказываем, как избавиться от белокрылки в домашних условиях, не потратив ничего.

Белокрылка - крошечное насекомое, которое селится на внутренней стороне листа и там же откладывает яйца. Заметить его трудно в отличие от нанесенного ущерба - растения, пораженные вредителем, дают скудный и некачественный урожай. Мы подскажем самое эффективное средство от белокрылки, для которого не нужно опустошать кошелек.

Почему важна борьба с белокрылкой в открытом грунте - риски и угрозы

Такое насекомое высасывает из растений соки, листья начинают желтеть и скручиваться, саженец высыхает. Кроме такого вреда, белокрылка наносит и другой ущерб - после себя вредитель оставляет на листьях липкий налет, который становится прекрасной средой для размножения грибка. Особенно бурно насекомое размножается в теплицах - там созданы идеальные для белокрылки условия.

Основная проблема, связанная с атакой вредителя, заключается в том, что на яйца насекомого не действуют никакие препараты - найти "химию", способную уничтожить личинок, практически нереально. Причина - на отложенных яйцах образуется тонкая мембрана, которая защищает потомство насекомого от воздействия препарата. Именно это обстоятельно усложняет процесс борьбы, однако не делает его невозможным.

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Как избавиться от белокрылки народными средствами - два метода

Учитывая тот факт, что покупать химические препараты, надеясь прогнать белокрылку, бессмысленно, лучше воспользоваться натуральными растворами или народными методами. Для начала можете сделать настои из трав:

20-30 грамм корневищ одуванчика + 40 грамм листьев залить литром теплой воды, 2-3 часа настаивать, процедить через марлю и опрыскивать растение 1 раз в 2 недели;

+ 40 грамм листьев залить литром теплой воды, 2-3 часа настаивать, процедить через марлю и опрыскивать растение 1 раз в 2 недели; 100 грамм чеснока измельчить на терке, залить 500 мл теплой воды, настаивать 5-6 дней, процедить через марлю, потом каждые 5 мл раствора развести в 1л воды и обрабатывать растения 1 раз в неделю.

Если вышеперечисленные методы не помогли, рекомендуем использовать йод от белокрылки. Вам нужно смешать 1 ч.л йода и 2 ч.л соды, добавить 40 грамм жидкого мыла и развести кашицу в 1 литре теплой воды.

Дальше разбавить 10 литрами воды, доводя настой до нужного объема. Сода от белокрылки, совмещенная с мылом и йодом, готова к применению сразу после приготовления - опрыскивать лучше каждые 2-3 дня.

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