Обработайте сад в конце лета после сбора плодов, и в следующем году не нарадуетесь урожаю.

В конце лета заканчивается сезон сбора урожая в саду. Большинство фруктов, кроме самых поздних, уже собраны и переработаны в варенье. Но это не значит, что о деревьях можно забыть до следующего года. После снятия плодов сад нуждается в поддерживающих подкормках, которые помогут успешно перенести зиму.

Чем обработать сад после сбора урожая

Когда фрукты собраны, главной задачей садовника является защита сада от болезней и вредителей. На участке стоит провести уборку - прополоть сорняки, удалить больные и засохшие части растений, сорвать увядшие плоды. Обязательно уберите с земли листья и ветки, ведь на них могут зимовать вредители растений.

Затем деревья опрыскивают фунгицидами, если на растениях есть признаки заболеваний. Самыми популярными универсальными препаратами являются Фундазол, Фунгус, Амистар, Топсин, Тиовит, Сальто, Карбамид.

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Осмотрите кору. Если есть повреждения и раны - заделайте их садовым варом. Перед наступлением осени деревья можно побелить.

Чем подкормить деревья после снятия плодов

Во время плодоношения сад не удобряют, чтобы химические вещества не попали в плоды. Но после сбора урожая можно внести удобрения. Так деревья лучше перенесут зиму и накопят силы для формирования будущего урожая.

Вносить подкормки можно двумя способами - по листу и в землю. Чем удобрить сад после сбора урожая - зависит от возраста растения:

для молодых деревьев до 10 лет - 150 мл суперфосфата + 100 мл калийной соли + 4 кг органических удобрений (компост, перегной, торф);

для деревьев возрастом 10-25 лет - 200 мл суперфосфата + 100 мл калийной соли + 6 кг органических удобрений.

Для опрыскивания по листу растворяют 500 г мочевины в 10 л воды. В смесь можно добавить бор или цинк.

Также в приствольные круги можно всыпать золу или навоз, смешанные с землей. После внесения подкормки полейте сад.

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