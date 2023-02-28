Украинская рэперша Alyona Alyona с начала полномасштабного вторжения выступает на благотворительных концертах в поддержку нашей страны. В этот раз она прилетела в Израиль, где на одной сцене зажгла с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай.
Они вместе исполнили хит Alyona Alyona "Пушка". Интересно, что Нетта ради этого выступления выучила украинский язык. Один из куплетов звучит в ее исполнении.
"Раскачали сцену в Тель-Авиве вместе с Неттой. Хотите, чтобы ми записали фит? Как вам Нетта на украинском?" – поинтересовалась у поклонников украинская знаменитость.
Как отреагировала сеть
- "Две Алены?"
- "Вас клонировали?"
- "Круто"
- "Вот это поворот"
- "Шедеврально"
- "Боже, как это круто. Я вас двоих люблю"
Чем известна Alyona Alyona
Alyona Alyona пишет рэп с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября - второй видеоклип на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.
15 января 2021 года стала обладательницей приза зрительских симпатий премии Music Moves Europe Talent Awards.
Кроме того, в июле 2021 года исполнительница заявила о прекращении сотрудничества с музыкантами из России.