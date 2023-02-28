Артистки поразили своим сходством.

Украинская рэперша Alyona Alyona с начала полномасштабного вторжения выступает на благотворительных концертах в поддержку нашей страны. В этот раз она прилетела в Израиль, где на одной сцене зажгла с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай.

Они вместе исполнили хит Alyona Alyona "Пушка". Интересно, что Нетта ради этого выступления выучила украинский язык. Один из куплетов звучит в ее исполнении.

"Раскачали сцену в Тель-Авиве вместе с Неттой. Хотите, чтобы ми записали фит? Как вам Нетта на украинском?" – поинтересовалась у поклонников украинская знаменитость.

Видео дня

Как отреагировала сеть

"Две Алены?"

"Вас клонировали?"

"Круто"

"Вот это поворот"

"Шедеврально"

"Боже, как это круто. Я вас двоих люблю"

Чем известна Alyona Alyona

Alyona Alyona пишет рэп с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а 12 ноября - второй видеоклип на песню "Голови", который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.

15 января 2021 года стала обладательницей приза зрительских симпатий премии Music Moves Europe Talent Awards.

Кроме того, в июле 2021 года исполнительница заявила о прекращении сотрудничества с музыкантами из России.

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