Цель проекта Save Childhood – помочь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Украинский музыкальный фестиваль Atlas совместно с благотворительным проектом Childhood Without War в Турции организуют серию благотворительных концертов Save Childhood.

Цель проекта – помочь детям, пострадавшим от войны в Украине.

Первые концерты состоятся 27 октября в Анталии, 29 октября в Стамбуле, 30 октября в Измире с участием украинской группы THE HARDKISS. Вся прибыль с концертов будет перечислена проекту Childhood Without War.

Видео дня

"Мы планируем сделать 9 концертов, по 3 каждый месяц – с участием различных украинских артистов. Открывают этот проект друзья нашего фестиваля – THE HARDKISS, за что мы им очень благодарны. Подобные проекты позволяют нашей команде развиваться, делать то, что мы умеем лучше всего, а также помочь тем, кто в этом нуждается. В рамках этого проекта мы помогаем детям-сиротам, которых эвакуировали из опасных районов Украины в Турцию", – комментируют в Atlas.

Childhood Without War – это украинский благотворительный проект, предусматривающий программу эвакуации в Турцию детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и попечительства, а также детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, из опасных зон в Украине в Турцию, и обеспечивает их всем необходимым для комфортного проживания. Стоимость пребывания одного ребенка в сутки составляет 12 евро, а эвакуация обходится в 180 евро.

Билеты и детали: https://savechildhood.com.ua/

Справка:

The HARDKISS – независимая группа из Киева (Украина). Создана в 2011 году. Авторство всех песен The HARDKISS принадлежит ее основателям – Юлии Саниной и Валерию Бебко. The HARDKISS – это смесь, казалось бы, несочетаемого: тяжелые аранжировки, мелодичные партии, глубокие тексты и соул-вокал Юлии Саниной. The HARDKISS не только играет с живым звуком, но и создает впечатляющие концертные шоу.

Фестиваль Atlas – крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы, который традиционно проходит в Киеве (Украина). Начиная с 2015 года, на нем выступали: The Prodigy, The Chemical Brothers, Martin Garrix, Liam Gallagher, Placebo, Kasabian, LP, Tom Odell, John Newman, Three Days Grace и многие другие.