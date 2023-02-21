Музыканту было 50 лет.

Умер один из основателей и лидер рок-группы "Мертвый пивень" Любомир Футорский.

О смерти музыканта в соцсети написал лидер группы "Плач Иеремии" Тарас Чубай. "Лучшие песни "Мертвого пивня" написал Любко Футор. Любомир Футорский. Светлая память и Царство Небесное... Шок и печаль...",- написал Чубай.

Рокеру было 50 лет. Причина его смерти в настоящее время не сообщается.

"Этот день продолжает быть ужасным на потери - перестало биться сердце Любомира Футорського. Твой голос в этом "Поцелуе" навсегда останется с нами. Покойся с Богом, братец удачного тебе перехода", - прокомментировала директор Музея истории города Киева Диана Попова.

Напомним, осенью 2021 года умер один из основателей группы "Мертвый пивень" Михаил Барбара.

Кто такой Любомир Футорский

Любомир Футорский родился 16 ноября 1972 года во Львове. Учился на физическом факультете Львовского госуниверситета им. И. Франко. Именно тогда в 1989 году и была создана группа "Мертвый пивень".

Группа "Мертвый пивень"

Коллектив стал одним из самых популярных рок-коллективов 1990-х. Среди самых известных песен группы: "Мы умрем не в Париже", "Холодно" и "Я умру от простуды". В 1990-х группа активно гастролировала по Украине и за рубежом.

После создания группа победила на фестивале "Вывих" во Львове в 1990 году, где выступала впервые, и "Червона Рута" в Запорожье в 1991 году, а также записала свой первый альбом "ЕТО" (1991).

Существование "Мертвый пивень" прекратил в 2011 году. За 20 лет существования группы через нее прошло около 20 музыкантов.

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