В перерыве между таймами зрителей ждал музыкальный выступление Русланы, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go_A) и DOROFEEVA.

20 апреля состоялся уже третий благотворительный футбольный матч киевского "Динамо" под лозунгомMatch for peace #StopWarInUkraine против румынского клуба "CFR 1907 Cluj".

Матч завершился вничью со счетом 0:0.

Событие началось с гимна Украины в безупречном исполнении Юлии Саниной, фронтвумен группы The Hardkiss. Гимн Румынии исполнила известная тамошняя певица Vladuta Lupau.

В перерыве между таймами зрителей ожидало музыкальное выступление от Русланы, Юлии Саниной (The Hardkiss), Екатерины Павленко (Go_A) и DOROFEEVA. Так, артистки исполнили 10-минутный mash-up из собственных культовых песен и композиций, которые стали символом украинского противостояния.

Кроме этого, на поле состоялся уже традиционный художественный перфоманс с участием вынужденных переселенцев, которых временно приютила Румыния – а это около 200 женщин, детей и бабушек с Украины. Они заполнили собой сцену в форме контуров Украины, а каждый стал на том месте, где географически находится их дом.

Во время матча все футболисты — и киевского "Динамо" и румынской "CFR 1907 Cluj"— были одеты в футболки с логотипом проекта Match for peace #StopWarInUkraine, а на трибунах развевались огромные баннеры с призывом остановить войну.

Руслана – легендарная украинская певица, продюсер, автор песен, общественный голос Майдана и Посол Чистой Энергии в мире исполнила знаковую для всей Украины композицию Wild Dances, которая в свое время всколыхнула весь мир.

Юлия Санина — фронтвумен группы The Hardkiss, сонграйтер, блогер и настоящая рок-дива, исполнила композицию "Любовники", один из самых популярных хитов группы, адаптировав текст к реалиям сегодняшнего дня.

Екатерина Павленко — солистка электро-фолк группы Go_A, которые представляли Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2021", обратилась к зрителям и футбольным фанатам с уже легендарным треком "Шум", что входит в топ самых популярных мировых чартов.

​​DOROFEEVA — украинская певица, тренер "Голоса страны", блогер и автор песен, вместе с другими артистами исполнила легендарную стрелковую песню "Ой у лузі червона калина", которая является символом украинского сопротивления и героизма в войне с РФ.

Организацией выступлений занималась команда 1+1 media, режиссерами мероприятия являются TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые известны своими постановками для всемирно известных артистов. Все финансовые расходы в рамках проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

Комментировали матч для украинских зрителей спортивные журналисты Игорь Цыганык иРоман Бебех.

Организаторы рассказывают, что сбор средств на решение наиболее острых гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны РФ в Украине продолжается и сделать донат можно, перейдя на специальный сайт события, где содержится расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация относительно запланированных мероприятий. Средства непосредственно попадают на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление одноразовой денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и тому подобное.

Следующий матч в рамках благотворительной инициативы состоится 26 апреля в Дортмунде с ФК Боруссия.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine — футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиа-холдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства социальной политики Украины.

Основные месседжи проекта — #StandWithUkraine, #StopWarInUkraine, #UnitedWithUkraine.