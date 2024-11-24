Песню исполнили дети из Буковины.

Второй сезон популярного сериала Netflix "Императрица", который рассказывает о жизни австрийской императрицы Елизаветы Баварской (Сиси), приятно удивил украинских зрителей. В одном из эпизодов неожиданно зазвучала знакомая мелодия - украинская народная песня "Солнце низенько", известная также как Ария Петра из оперы "Наталка Полтавка" Николая Лысенко.

По сюжету сериала, в Вену съезжаются делегации со всей Австрийской империи, чтобы увидеть новую императрицу. Среди гостей оказалась и группа девушек из Буковины, которые во время аудиенции исполнили "Солнце низенько". Одетые в вышиванки и венки, они очаровали присутствующих своей песней, а сама Сиси была тронута до слез.

Этот эпизод вызвал восторг у украинских зрителей, которые отметили атмосферность сцены и красоту исполнения песни. Многие поделились своими впечатлениями в социальных сетях, выражая гордость за украинскую культуру, которая находит свое отражение в популярных международных проектах.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинская музыка звучит на мировой арене. Это свидетельствует о том, что украинская культура становится все более популярной и узнаваемой в мире.

Включение украинской песни в сериал "Императрица" - это важный шаг в популяризации украинской культуры и искусства. Это также напоминание о богатой истории и традициях Украины, которые заслуживают внимания международного сообщества.

Напомним, украинская рождественская песня зазвучала в рекламе известного бренда.

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