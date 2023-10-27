Опальная певица MARUV (новый псевдоним Sharlotta Ututu, настоящее имя - Анна Корсун), которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о большой войне и перебралась в Россию, запела на украинском языке.
Артистка выпустила альбом Love song, в который вошла песня For My Baby.
За пару недель до этого стало известно, что MARUV вернулась в Россию. До этого она была и в Европе, и в Украине.
For My Baby - текст новой песни MARUV
Закривай свої очі
Та біжи в обійми ночі
Там тебе чекає сон
З ним співаю в унісон
Там у володінні сна
Є чарівнії міста
Там небачені дива
Райські пташки там співа
В щасті хай будешь зростати
Благості всі будешь мати
Хай і тіло і душа
Квітнуть многіє літа
А як будеш міцно спати
Бу тебе охороняти
Ти рости, моє дитя
Ти для мене більше за життя
Азъ есмь душа з живи і рода
Азъ есмь сила воля свобода
Люди бога ведають сила народа
Азъ есмь душа з живи і рода
Как известно, какое-то время назад MARUV исчезла из информационного пространства и совсем недавно вернулась с новым имиджем и именем. Певица теперь выступает под псевдонимом Sharlotta Ututu.
Ранее сообщалось, что в 2022 году MARUV впервые стала мамой.
Напомним, MARUV ни разу не высказалась о войне, продолжая зарабатывать кровавые рубли. Она стала нежелательной исполнительницей в Украине, так как молча поддерживает агрессию России.