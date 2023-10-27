До этого стало известно, что певица вернулась в Россию.

Опальная певица MARUV (новый псевдоним Sharlotta Ututu, настоящее имя - Анна Корсун), которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о большой войне и перебралась в Россию, запела на украинском языке.

Артистка выпустила альбом Love song, в который вошла песня For My Baby.

За пару недель до этого стало известно, что MARUV вернулась в Россию. До этого она была и в Европе, и в Украине.

For My Baby - текст новой песни MARUV

Закривай свої очі

Та біжи в обійми ночі

Там тебе чекає сон

З ним співаю в унісон

Там у володінні сна

Є чарівнії міста

Там небачені дива

Райські пташки там співа

В щасті хай будешь зростати

Благості всі будешь мати

Хай і тіло і душа

Квітнуть многіє літа

А як будеш міцно спати

Бу тебе охороняти

Ти рости, моє дитя

Ти для мене більше за життя

Азъ есмь душа з живи і рода

Азъ есмь сила воля свобода

Люди бога ведають сила народа

Азъ есмь душа з живи і рода

Как известно, какое-то время назад MARUV исчезла из информационного пространства и совсем недавно вернулась с новым имиджем и именем. Певица теперь выступает под псевдонимом Sharlotta Ututu.

Ранее сообщалось, что в 2022 году MARUV впервые стала мамой.

Напомним, MARUV ни разу не высказалась о войне, продолжая зарабатывать кровавые рубли. Она стала нежелательной исполнительницей в Украине, так как молча поддерживает агрессию России.

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