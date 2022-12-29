Певица родила первенца несколько месяцев назад.

Украинская певица MARUV, которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о войне, сходила с мужем на свидание. Они посетили кинопоказ фильма "Аватар 2".

Для такого мероприятия предательница Анна Корсун надела черное облегающее платье с корсетом и глубоким декольте. Дополнила она образ чокером и бантом. Также она обула туфли на высоком каблуке.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад MARUV впервые стала мамой. Несмотря на работу в России и коллаборацию с путинистом Филиппом Киркоровым, она почему-то все же решила рожать именно в Украине.

Видео дня

Критика MARUV в Украине

MARUV стала нежелательной исполнительницей в Украине среди слушателей, так как она молча поддерживает агрессию России. Знаменитость ни разу не высказалась о войне, при этом продолжала зарабатывать кровавые рубли.

Долгое время из-за критики певица не появлялась в соцсетях, однако недавно она "родила" пост, в котором рассказала, что вскоре выйдет ее новая песня, посвященная ребенку.

Вас также могут заинтересовать новости: