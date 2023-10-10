Певица решила зарабатывать кровавые рубли.

Опальная певица MARUV, которая с начала полномасштабного российского вторжения молчит о большой войне, вернулась в Россию. До этого она была и в Европе, и в Украине.

Однако украинцы ей больше не рады, так как она не высказалась относительно преступного режима Кремля и ничего не сделала для того, чтобы поддержать свой народ. На ее карьере в Украине поставлен жирный крест.

Поэтому она решила вернуться в Россию. Блогер Богдан Беспалов отметил, что вскоре Анна Корсун (настоящее имя певицы, - УНИАН) может и вовсе стать частью одной из российских премий.

"MARUV возвращается на российскую сцену. Именно поэтому появились релизы на русском языке, активная реклама ВКонтакте (запрещенная в Украине соцсеть, - УНИАН). Давайте просто оставим в памяти, как певица, которая рождала ребенка в Киеве, является украинкой, предает свою страну и едет зарабатывать в страну-агрессора, присоединившись к команде Повалий, Байрак, Лорак и Анны Асти", - сказал блогер.

Напомним, на какое-то время MARUV исчезла из информационного пространства. Однако недавно она все же вернулась в сеть, но уже с новым имиджем и именем. Теперь она блондинка, выступающая под псевдонимом Sharlotta Ututu.

В сети резко негативно отреагировали на изменения певицы. Комментаторы пишут, что она предательница и говорят, чтобы она сидела в России.

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