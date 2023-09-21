Певицу сделали новым объектом для шуток, сейчас она "заменила" Ани Лорак.

Скандальная певица MARUV (Анна Корсун), которая молчит о полномасштабной войне в Украине и не решилась осудить путинскую агрессию, попала под "удар" пользователей сети. Артистку начали хейтить и высмеивать.

Так, все началось с того, что активист Сергей Стерненко, из-за которого предательнице Ани Лорак пришлось оправдываться и доказывать, что она не донатит на ВСУ, решил потроллить еще и MARUV.

Он написал в ее соцсетях комментарий: "На дроны денег закинешь?". Корсун отреагировала быстро - она заблокировала Стерненко, из-за чего тот продолжил шутить:

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"Так, Анна Корсун на дроны скидываться не хочет, в отличие от Каролины. Ну, купим ей отдельный дрон".

После этого троллить MARUV начали и другие украинцы. И если ее страница в Instagram не отображается для пользователей из нашей страны, то ее профиль на Facebook открыт. Именно там она получила "благодарность" от украинцев. Под новым постом молчуньи начали появляться следующие комментарии:

"Спасибо, что хоть и под общественным давлением, но приняла правильную сторону. Твои первые осторожные донаты довольно щедрые - 3 млн. в фонд "Повернись живим" - это что-то. Вы с Ани Лорак - молодчинки! Слава Украине!".

Сама MARUV на шутки не реагирует. Однако сеть уже не остановить. Украинцы даже начали создавать мемы, в которых высмеивают Корсун и ее "подругу по несчастью" Лорак.

Напомним, на днях в РФ завершилась ппроверка Ани Лорак. Из-за шуток Стерненко ее подозревали в том, что она донатит армии Украины.

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