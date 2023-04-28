Композиция "Island" покорила слушателей со всего мира практически сразу после выхода.

Месяц назад певица Майли Сайрус выпустила новый альбом "Endless Summer Vacation", в который вошла композиция "Island". Сейчас она стала безусловным трендом как в Украине, так и во всем мире.

Она не только возглавила чарты, а еще и завирусилась в TikTok. В песне артистка размышляет о том, что с ней случилось. Также артистка поет о том, что мечтает о любви.

"Да, у меня есть сокровища, зарытые под песком,

но я все еще желаю любви, которой у меня нет", - таков перевод у строчек из композиции.

По состоянию на конец апреля в Украине песня Майли Сайрус "Island" является первой по количеству прослушиваний Apple Music. В TikTok видео с исполнением композиции, записанное Сайрус на вилле, набрало более 5 миллионов просмотров.

Композиция вошла в топ самых используемых фоновых звуков недели в социальной сети TikTok.

Miley Cyrus - Island: клип

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