В этом году шоу будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула отказался быть ведущим нынешнего Нацотбора на Евровидение, объяснив это занятостью.

Об этом он рассказал за кулисами шоу Игры талантов.

Притула напомнил, что уже много лет занимается волонтерством, а в "такие непростые времена" не совсем имеет возможность отвлечься на какие-то сопутствующие проекты.

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На вопрос, планирует ли шоумен возвращаться в эфир Евровидения в будущем, Притула ответил: "Подозреваю, что скорее нет, чем да".

Он обратил внимание на юридические нюансы.

"Потому что моя работа ведущим Национального отбора была связана с тем, что он готовился командой канала с того же холдинга, в который входит телеканал, ведущим которого я являюсь. Поэтому меня могли спокойно "заимствовать" для проведения этого конкурса. Мне была крайне важна команда, которая это делает, у меня с ними отличная коммуникация. А когда общественный вещатель расторгнул договор с телеканалом, то бишь он закончился и его не пролонгировали, очевидно было, что я не могу пойти работать ведущим. Как минимум ввиду того, что это другой холдинг и другая команда людей", – пояснил телеведущий.

В этом году шоу вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

Финал национального отбора на Евровидение 2022 пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00.

А сам конкурс Евровидение 2022 пройдет в Турине. Два полуфинала состоятся 10 и 12 мая, а финал - 14 мая.

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