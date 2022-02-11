12 февраля состоится финал нацотбора на Евровидение от Украины.

Евровидение 2022 пройдет в Турине (Италия). Известно, что в этом году конкурс пройдет по новым правилам. Раньше артистов выбирали в двух полуфиналах и в финале, в этом году эфир будет один - финальный. УНИАН расскажет, где можно будет посмотреть нацотбор на Евровидение 2022 онлайн.

Ранее мы говорили о том, что список участников нацотбора на Евровидения 2022 уже утвержден.

Нацотбор на Евровидение 2022 - где и когда

Завтра, 12 февраля в 18:30 украинцы смогут лицезреть прямую трансляцию финала национального отбора на песенный конкурс. Те, кто хочет увидеть долгожданную передачу по ТВ, могут включить телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Для активных пользователей интернета и соцсетей есть другие варианты:

Аудиотрансляцию будет проводить Радіо Промінь.

Желающие лично посетить одно из самых масштабных мероприятий года, могут приобрести билеты, которые уже имеются в продаже.

Евровидение 2022 - участники

Ранее мы рассказывали о том, кто будет на Евровидении 2022 соревноваться за право представлять Украину на конкурсе. Некоторое время назад стало известно, что конкурсант под псевдонимом LAUD дисквалифицирован за нарушение правил. Теперь окончательная восьмерка финалистов выглядит так:

Alina Pash

Cloudless

Kalush Orchestra

Michael Soul

Our Atlantic

ROXOLANA

WELLBOY

Barleben

В жюри конкурса в этом году пригласили Тину Кароль, Джамалу и Ярослава Ладыгина. Ведущей будет Маша Ефросинина, а за кулисами ей поможет Тимур Мирошниченко.

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