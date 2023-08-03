Певец не стесняется своих эмоций

Украинский артист Позитив (Алексей Завгородний) рассказал о том, готов ли он пойти на фронт. Экс-участник группы "Время и Стекло" также признался, осмелился бы он убить российского оккупанта.

"Я не могу точно ответить, потому что я этого не делал", - рассказал Позитив в интервью Славе Демину.

По словам артиста, он часто общается с военными, а потому слышал немало историй о первых контактных боях с россиянами. Позитив отметил, что на фронте военным нужно быть смелыми, ведь главная миссия - защита Украины.

"Но я знаю много историй, когда был в первый раз. Это не часто бывает, потому что война у нас не такая контактная. Я думаю, что это наша миссия, потому что к нам пришли. Защищать свой дом, свою землю, это правильно. Ощущения у всех разные, иногда они бывают очень ужасными, я знаю, что ребятам снятся эти все моменты. Но что тут сделать? Если не мы, то они нас", - признал артист.

Кроме этого, Позитив рассказал, боится ли он идти на войну. Демин вспомнил слова актера Тараса Цымбалюка, который честно сказал, что стоит на учете и пойдет на фронт, если потребуется, однако ему все равно страшно.

"А кому не страшно? Я думаю, что всем страшно. Мне страшно из-за того, что я знаю, как ребята рассказывали о первом бое. Всем страшно. Я боюсь оставить своих родных", - пояснил Позитив.

Несмотря на то, что музыкант боится отправиться на фронт, он бывал в "серой зоне". Позитив посещал семью с детьми, вместе с волонтером он бывал в Донецкой области.

"Я был в серой зоне. Это та зона, где нет наших и нет (оккупантов). Мы попадали под обстрел", - вспомнил Завгородний.

Напомним, недавно Позитив признался в зависимости от алкоголя. Кроме этого, артист рассказал об изменах в отношениях.

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