Участники группы уходят в бессрочный отпуск.

Южнокорейская группа BTS решила взять паузу в музыкальной карьере. Несколько лет назад они уже брали паузу, но затем вернулись на сцену и побили несколько рекордов. Как надолго затянется этот перерыв - пока неизвестно.

"Этот период отдыха предоставит участникам BTS, которые неустанно посвящали себя своей деятельности, шанс получить новое вдохновение и зарядиться творческой энергией. Кроме того, они впервые с момента своего дебюта проведут курортный сезон со своими семьями", – говорится в заявлении лейбла группы Big Hit Music.

Также сообщается, что группа отыграет запланированные концерты и только потом отправится в отпуск.

Напомним, группа BTS стала триумфатором премии American Music Awards 2021, которая состоялась в ночь с 21 на 22 ноября 2021 года. Они получили сразу несколько главных наград, среди которых "Артист года" и "Лучший поп-дует или группа".

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