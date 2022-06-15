Участники группы решили выступать сольно.

Южнокорейская группа BTS, сформированная в 2013 году и ставшая популярной, объявила о распаде.

Так, участники группы решили уйти в сольное плаванье. Об этом они сообщили во время ужина, посвященном 9-летию бэнда.

"Проблема K-Pop и всей системы айдолов в том, что они не дают вам времени, чтобы развиваться. Вы должны продолжать создавать музыку и все время что-то делать. Утром я встаю, делаю макияж, у меня больше нет времени на развитие. Раньше я все еще мог совмещать работу над музыкой для себя и продвижение нашей группы, но теперь я не могу делать это вместе. Это невозможно, это просто не работает. Я не могу работать над группой, а затем внезапно переключать внимание на свою собственную работу, как будто щелкнуть выключателем. Я понял, что мне нужно время для себя", - сказал РМ в комментарии CNN.

Напомним, коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука.

BTS получили мировое признание после выпуска второго студийного альбома Wings, который считался самым успешным в их карьере до января 2018 года (рекорд по продажам был побит мини-альбомом Love Yourself: Her, выпущенным в сентябре 2017 года). Он позволил группе выиграть номинацию "Артист Года" на престижной музыкальной премии Mnet Asian Music Awards. В 2017 году BTS стали одной из ведущих корейских групп на мировой музыкальной арене.

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