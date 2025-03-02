Больше всего наград получила певица Charli XCX.

В Великобритании вчера, 1 марта, состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Brit Awards". Она имеет такую же значимость в музыкальном мире, как и "Грэмми". Награждение лучших представителей шоу-бизнеса прошло на стадионе О2 Arena в Лондоне.

Триумфатором стала 32-летняя певица Charli XCX. Именно она получила четыре статуэтки в номинациях "Лучший альбом", "Лучшая песня года", "Артист года" и "Лучший танцевальный хит".

К слову, группой года названа Ezra Collective, а артистка Сабрина Карпентер получила награду "Международная икона".

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Список победителей "Brit Awards-2025":

Альбом года - "Brat", Charli XCX

Артист года - Charli XCX

Песня года - "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish

Группа года - Ezra Collective

Новый артист - The Last Dinner Party

Поп-артист - JADE

Рок или альтернативное исполнение - Sam Fender

Хип-хоп, грайм или рэп исполнение - Stormzy

R&B - исполнение - RAYE

Танцевальное исполнение - Charli XCX

Зарубежная песня года - "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

Зарубежный артист года - Chappell Roan

Зарубежная группа года - Fontaines DC

Восходящая звезда - Myles Smith

Международная икона - Сабрина Карпентер.

Напомним, ранее стали известны имена победителей престижной премии "Грэмми-2025".

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