Певица Charli XCX стала триумфаторкой вечера / скриншот YouTube

В Великобритании вчера, 1 марта, состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Brit Awards". Она имеет такую же значимость в музыкальном мире, как и "Грэмми". Награждение лучших представителей шоу-бизнеса прошло на стадионе О2 Arena в Лондоне.

Триумфатором стала 32-летняя певица Charli XCX. Именно она получила четыре статуэтки в номинациях "Лучший альбом", "Лучшая песня года", "Артист года" и "Лучший танцевальный хит".

К слову, группой года названа Ezra Collective, а артистка Сабрина Карпентер получила награду "Международная икона".

Видео дня

Список победителей "Brit Awards-2025":

  • Альбом года - "Brat", Charli XCX
  • Артист года - Charli XCX
  • Песня года - "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish
  • Группа года - Ezra Collective
  • Новый артист - The Last Dinner Party
  • Поп-артист - JADE
  • Рок или альтернативное исполнение - Sam Fender
  • Хип-хоп, грайм или рэп исполнение - Stormzy
  • R&B - исполнение - RAYE
  • Танцевальное исполнение - Charli XCX
  • Зарубежная песня года - "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
  • Зарубежный артист года - Chappell Roan
  • Зарубежная группа года - Fontaines DC
  • Восходящая звезда - Myles Smith
  • Международная икона - Сабрина Карпентер.

Напомним, ранее стали известны имена победителей престижной премии "Грэмми-2025".

Вас также могут заинтересовать новости: