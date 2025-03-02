В Великобритании вчера, 1 марта, состоялась ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Brit Awards". Она имеет такую же значимость в музыкальном мире, как и "Грэмми". Награждение лучших представителей шоу-бизнеса прошло на стадионе О2 Arena в Лондоне.
Триумфатором стала 32-летняя певица Charli XCX. Именно она получила четыре статуэтки в номинациях "Лучший альбом", "Лучшая песня года", "Артист года" и "Лучший танцевальный хит".
К слову, группой года названа Ezra Collective, а артистка Сабрина Карпентер получила награду "Международная икона".
Список победителей "Brit Awards-2025":
- Альбом года - "Brat", Charli XCX
- Артист года - Charli XCX
- Песня года - "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish
- Группа года - Ezra Collective
- Новый артист - The Last Dinner Party
- Поп-артист - JADE
- Рок или альтернативное исполнение - Sam Fender
- Хип-хоп, грайм или рэп исполнение - Stormzy
- R&B - исполнение - RAYE
- Танцевальное исполнение - Charli XCX
- Зарубежная песня года - "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
- Зарубежный артист года - Chappell Roan
- Зарубежная группа года - Fontaines DC
- Восходящая звезда - Myles Smith
- Международная икона - Сабрина Карпентер.
Напомним, ранее стали известны имена победителей престижной премии "Грэмми-2025".