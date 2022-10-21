Бывшие поклонники Лорак не понимают, как она может упорно молчать о войне в родной стране.

Предательница Украины Ани Лорак продолжает цинично молчать о кровавой полномасштабной войне. Сегодня, 21 октября, она презентовала новую песню на русском языке "Лабиринт". Примечательно, что в посте она упомянула украинку.

Новую работу артистка опубликовала на ряде музыкальных платформ.

"Творчество всегда спасало меня в самые сложные периоды жизни. Сегодня я дарю вам песню "Лабиринт", написанную талантливым украинским автором Аленой Мельник. Люблю и буду любить близких душой людей. Верю, что настоящая любовь пройдет все жизненные испытания. Пусть эта песня найдет своего слушателя, кто услышит больше, чем музыку", - написала Каролина в Instagram. Видео дня

Ани Лорак "разнесли" в сети

Конечно же, часть молчаливых путинистов поддержала Лорак и выразила слова восхищения новой песней артистки. А вот второй лагерь "разнес" в соцсетях исполнительницу: они не понимают, как она может так упорно молчать о войне в родной стране.

"Ты разочаровала не только меня, а всех украинцев, в то время когда идет война против твоей страны, ты поешь на орковском языке"

"Что по Украине, дама?"

"Как спится, Каролина? Нормально, без сирен?"

"Решили молчать до самой смерти?"

Отличился в комментариях и друг артистки Сергей Лазарев. "Мы скучали!!! С Возвращением❤️", - написал он.

Ани Лорак "Лабиринт" можно послушать онлайн по ссылке.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Каролина предательски молчала о войне в родной стране. Напомним, она родилась и выросла в Черновицкой области.

Кроме того, после начала полномасштабной войны РФ против Украины предательница решила удалить свою страницу в Instagram, ведь ее там критиковали за молчание по поводу агрессии России. И вот спустя полгода она вновь объявилась в соцсетях и отличилась "пустым" постом - в нем ни слова осуждения преступных действий Кремля.

"Я закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - написала Лорак в Instagram и Facebook.

Недавно Лорак вдруг вспомнила о своих достижениях в Украине. Однако она это сделала не просто так, а для анонса своего концертного тура по Германии и Чехии. Но это не помогло певице "отмыться". Вскоре стало известно, что в Европе один за другим сорвались ее концерты.

Позже она вернулась в Россию после провального тура в Европе.

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