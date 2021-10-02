Дефо известен по фильмам "Американский психопат", "Человек-паук" и "Аквамен".

66-летний голливудский актер Уиллем Дефо, известный по фильмам Ларса фон Триера и Роберта Эггерса, снялся в новой роскошной фотосессии для лайф-стайл журнала "Citizen K Magazine".

Новые снимки с американской звездой появилась на официальном аккаунте журнала.

Авторы съемок поймали настоящий дух средневековой готики и воспользовались талантом самого актера, выгодно подчеркнув его харизматичную внешность темным классическим костюмом и винтажным медальоном в древнеримском стиле.

Дефо снялся в десятках голливудских фильмов, начав карьеру в 1980-м из "Врат рая".

В первую очередь известен по лентам "Тень вампира" (Макс Шрек), "Американский психопат" (Дональд Кимбал), "Человек-паук" (Зеленый гоблин), "Антихрист", "Нимфоманка", "Аквамен" и "Маяк".

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Автор: Виолетта Орлова