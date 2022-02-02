Сюжет фильма пока держат в секрете.

Актер Джейми Дорнан, прославившийся благодаря главной роли в фильме "50 оттенков серого", присоединится к Галь Гадот в шпионском триллере Netflix и Skydance под названием "Каменное сердце".

Как сообщает Deadline, Дорнан получит одну из главніх ролей фильма. Режиссером картины выступит Том Харпер ("Острые козырьки"), а в качестве сценаристов приглашены Грег Рука и Эллисон Шредер.

Детали сюжета триллера пока не раскрываются. По слухам, это будет женская франшиза с масштабом таких фильмов, как "Миссия невыполнима" и "Агент 007".

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Дата премьеры фильма пока не определена.

Кто такой Джейми Дорнан

Первой экранной работой Дорнана стала историческая драма Софии Коппола "Мария-Антуанетта" 2005 года с Кирстен Данст в главной роли. Продолжая работу в кино, Дорнан появился с весьма значительной ролью в британской драме "Тени на Солнце" 2008 года. Также Дорнан снялся в британском сериале "Крах" вместе с Джиллиан Андерсон, где исполнил роль серийного убийцы.

Однако наибольшего успеха Дорнан добился благодаря роли миллиардера Кристиана Грея в экранизации бестселлера "Пятьдесят оттенков серого" с Дакотой Джонсон. При этом он получил негативные отзывы от критиков за свою игру в фильме.