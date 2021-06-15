В супергеройском мире назревает новый секс-скандал.

Комикс-гигант DC запретил создателям взрослого мультсериала "Харли Квинн" снимать достаточно пикантную сцену.

Сценарист проекта Джастин Халперн рассказал, что речь идет именно о той сцене, где Бэтмен делает куннилингус Женщине-кошке. Также он добавил, что герои "таким не занимаются".

По его словам, издательству будет тяжело продать фигурку Бэтмена, который делал кому-то куннилингус.

"Вы мне не докажете, что маска Бэтмена не была сделана специально для куннилингуса", "Когда я увидел Бэтмена в трендах, это было не то, чего я ожидал", - пишут пользователи Twitter.

Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com Шутки о Бэтмене / © twitter.com

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Автор: Диана Могилевич