Сцены с оральным сексом не будет / Скриншот YouTube
Комикс-гигант DC запретил создателям взрослого мультсериала "Харли Квинн" снимать достаточно пикантную сцену.
Сценарист проекта Джастин Халперн рассказал, что речь идет именно о той сцене, где Бэтмен делает куннилингус Женщине-кошке. Также он добавил, что герои "таким не занимаются".
По его словам, издательству будет тяжело продать фигурку Бэтмена, который делал кому-то куннилингус.
"Вы мне не докажете, что маска Бэтмена не была сделана специально для куннилингуса", "Когда я увидел Бэтмена в трендах, это было не то, чего я ожидал", - пишут пользователи Twitter.
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