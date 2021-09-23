Кинокомпания Neon представила новый трейлер байопика о жизни принцессы Уэльской.

Кинокомпания Neon представила новый трейлер байопика о жизни принцессы Уэльской Дианы под названием "Спенсер: Тайна принцессы Дианы".

Фильм расскажет о жизни Дианы Спенсер в начале 90-х годов, когда она решила развестись с принцем Чарльзом на фоне слухов о его измене. Принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе.

Читайте такжеВышел первый трейлер биографической драмы о принцессе Диане "Спенсер"В ленте режиссера Пабло Ларраина роль Леди Ди исполнит голливудская звезда Кристен Стюарт. Кроме нее в фильме появятся Джек Фартинг, Эми Мэнсон и Тимоти Сполл.

Премьера ленты в Украине запланирована на 9 декабря 2021 года.

Напомним, что этот год оказался достаточно активным на экранизации историй о Диане Спенсер. Кроме ленты Ларраина, в Леди Ди в пятом сезоне сериала "Корона" перевоплотится британская актриса Элизабет Дебики, а на стриминговой платформе Netflix выйдет "Диана: Мюзикл" о подростковом периоде будущей принцессы Уэльской.

Автор: Станислав Кожемякин