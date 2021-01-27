Кристен Стюарт исполнит роль Леди Ди в фильме "Спенсер".

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.

На снимки актриса позирует в красном пальто и шляпке с вуалью.

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Поклонники отметили невероятную схожесть Стюарт и Леди Ди:

"Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что на фотографии Кристен Стюарт, а не Диана", "Я думаю, она действительно может это сделать лучше! Особенно выражение лица!" - отметили поклонники.

"Спенсер" — предстоящий художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Главную роль в нём сыграет Кристен Стюарт.

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Автор: Екатерина Лиманская