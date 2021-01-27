Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану / фото kristenstewartx
В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.
На снимки актриса позирует в красном пальто и шляпке с вуалью.
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Поклонники отметили невероятную схожесть Стюарт и Леди Ди:
"Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что на фотографии Кристен Стюарт, а не Диана", "Я думаю, она действительно может это сделать лучше! Особенно выражение лица!" - отметили поклонники.
"Спенсер" — предстоящий художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Главную роль в нём сыграет Кристен Стюарт.
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