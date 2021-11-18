Новая работа легендарного мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо одна из самых ожидаемых новинок этого года.

Вышел финальный трейлер фильма "Аллея кошмаров", в котором снялись Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Кинокартина - результат новой работы мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо, который подарил зрителям фильмы "Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Хеллбой" и другие.

Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1940-х годов. Главный герой истории - молодой аферист, который выдает себя за телепата. Его сыграл Брэдли Купер. По сюжету он встретится с женщиной-психиатром (Кейт Бланшетт), которая будет стараться раскрыть его обман.

"Вы настоящий медиум? Вы умеете читать мысли?" - аферисту придется ответить на эти вопросы и даже давать показания на детекторе лжи.

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Мрачная картинка, реалистичный Нью-Йорк 1940-х, шикарные декорации и музыкальное оформление, добавляющее острого напряжения - новая работа режиссера уже считается одной из самых ожидаемых кинолент этого года.

Премьера фильма состоится 17 декабря. "Аллею кошмаров" планировали начать снимать еще в 2017 году, но съемки начались только в 2020 году. Однако из-за коронавируса фильм снова "поставили на паузу". Актеры смогли вернуться к съемкам только в сентябре этого года.

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Автор: Полина Кузенко