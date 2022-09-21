Фильм выйдет 7 октября 2022 года на Hulu.

Стриминговый сервис Hulu выпустил первый трейлер сверхъестественного фильма ужасов "Восставший из ада" (Hellraiser).

Фильм выйдет 7 октября 2022 года на Hulu.

Фильм основан на повести The Hellbound Heart Клайва Баркера и является перезапуском десятисерийной кинофраншизы "Восставший из ада", выходившей с 1987 по 2018 годы.

Сюжет всех фильмов строится вокруг маленькой шкатулки, изобретенной игрушечных дел мастером Филиппом Лемаршаном в 1784 году. На шкатулке были начерчены неизвестные символы, которые, складываясь в определенную комбинацию, открывают двери в ад. Через эти двери к открывшим их приходят демоны сенобиты, которые даруют им незабываемые удовольствия, но забирают их души с собой в ад, подвергая их ужасающим своей извращенностью насильственным пыткам.

Одним из отличий перезапуска "Восставшего из ада" от предыдущих частей станет то, что впервые роль главного сенобита Пинхеда исполнила женщина –американская актриса Джейми Клейтон, известная по серилу "Восьмое чувство".

Роль торговца антиквариатом в новой версии фильма исполнил Горан Вишнич (сериал "Скорая помощь", фильмы "Электра", "Девушка с татуировкой дракона").

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