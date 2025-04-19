С помощью фильма россияне, как они утверждают, хотят якобы раскрыть "правду" о Донбассе.

В Германии покажут документальный российский фильм "Вопреки" о войне на Донбассе. Показ будет закрытым и недоступным для большинства немцев.

Об этом сообщила экс-депутат гамбургского земельного парламента от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в комментарии для пропагандистского издания "РИА Новости". Немецкий политик из РФ заявила, что прямо сейчас она находится на Донбассе.

Она отметила, что фильм якобы является документальным обзором текущих и прошлых событий в регионе. С помощью него россияне хотят снова продвигать свои пророссийские нарративы о войне, потому что утверждают, что якобы "раскроют правду" о боевых действиях в Донецкой и Луганской областях.

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Показ в Германии будет закрытым. Большинство немцев не смогут его увидеть. Российскую документалку покажут в Европе 24 апреля этого года.

"Наш фильм "Вопреки" (на немецком языке - "Trotz") - мы его назвали документальным фильмом о том, что происходило и происходит на Донбассе. Закрытый показ фильма состоится 24 апреля. Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет", - рассказала Петерсен.

Россиянка добавила, что в Германии, мол, нет информации о том, что происходит на Донбассе. Немцы знают правду о войне в Украине, но россияне, как всегда, пытаются навязать пропагандистский бред европейцам. Экс-депутат указала, что немецкие спецслужбы мешают проведению подобных мероприятий, но на этот раз каким-то образом им удалось продвинуть свой фильм, в котором, вероятно, будет немало пророссийских нарративов и лжи о войне.

Напомним, ранее на Венецианском международном кинофестивале показали пропагандистскую ленту "Россияне на войне". Режиссер картины Анастасия Трофимова, которая ранее работала на "Russia Today", снимала документалку о "невинных россиянах" на территории оккупированных Луганской и Донецкой областей.

Главной целью пропагандистки было показать миру, что оккупанты якобы "обычные люди, которые оказались в необычной ситуации". Она распространяла мнение, что солдат из РФ неоправданно считают преступниками. Фильм также планировали показать также на кинофестивале в Торонто. Однако этого не произошло. В городе начались митинги. Украинцы вышли на улицы с требованием отменить показ. Правда, даже после окончательной отмены "Россиян на войне" в Канаде таки добавили в расписание фестиваля два показа картины Трофимовой.

Впоследствии против россиянки СБУ возбудила уголовное дело. Министерство культуры внесло Трофимову в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

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