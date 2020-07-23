"Волшебники": опубликован трейлер нового мультсериала от Гильермо Дель Торо

Шоу станет третьей частью фентезийного анимационного цикла Дель Торо, известного как «Истории Аркадии»

Компания DreamWorks Animation выпустила первый трейлер «Волшебников», – нового мультсериала от Гильермо Дель Торо.

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Шоу станет третьей частью фентезийного анимационного цикла Дель Торо, известного как «Истории аркадии». Он включает в себя сериалы «Охотники на троллей» и «Трое с небес».

Сюжет будет посвящен ученику волшебника Мерлина, а действие развернется в средневековом королевстве Камелот.

Шоу выйдет на платформе Netflix 7 августа.

Напомним, в 2018 году лента "Форма воды" Гильермо дель Торо получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм".

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