"Волшебники": опубликован трейлер нового мультсериала от Гильермо Дель Торо
19:20, 23 июля 2020Кино и музыка
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Шоу станет третьей частью фентезийного анимационного цикла Дель Торо, известного как «Истории Аркадии»
"Волшебники" выйдут 7 августа / Скриншот
Компания DreamWorks Animation выпустила первый трейлер «Волшебников», – нового мультсериала от Гильермо Дель Торо.
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Шоу станет третьей частью фентезийного анимационного цикла Дель Торо, известного как «Истории аркадии». Он включает в себя сериалы «Охотники на троллей» и «Трое с небес».
Сюжет будет посвящен ученику волшебника Мерлина, а действие развернется в средневековом королевстве Камелот.
Шоу выйдет на платформе Netflix 7 августа.
Напомним, в 2018 году лента "Форма воды" Гильермо дель Торо получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм".
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