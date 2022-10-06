В украинский прокат фильм выйдет 1 декабря 2022 года, одновременно с мировой премьерой.

Вышел официальный трейлер рождественской экшн-комедии "Жестокая ночь" (Violent Night) со звездой "Очень странных дел" и "Черной вдовы" Дэвидом Харбором в главной роли.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 1 декабря 2022 года, одновременно с мировой премьерой.

По сюжету фильма, в разгар рождественских праздников на одной из вечеринок группа жестоких наемников берет в заложники богатую семью. Помощь ждать неоткуда, поэтому Санта Клаусу придется самостоятельно спасать Рождество.

Кроме Харбора в фильме снялись Джон Легвизамо ("Джон Уик", "Явление", "Энканто"), Кэм Жиганде ("Соседка по комнате", "Сумерки") и другие.

Режиссером фильма выступил норвежец Томми Виркола ("Мертвый снег", "Семь сестер", "Охотники за ведьмами").

Спродюсировала ленту та же команда, что отвечала за фильмы "Никто" и "Скоростной поезд".

Также вышел официальный постер к фильму.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что персонаж Дэвида Харбора из "Черной вдовы" Алексей Шостаков / Красный Страж присоединится к составу антисупергеройской команды в фильме "Громовержцы" (Thunderbolts) в рамках киновселенной Marvel. Выход фильма в прокат забланований на лето 2024 года.

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