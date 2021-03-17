"Ты не один" - история, близкая и понятная всем.

Выступающая в России украинская певица Вера Брежнева 17 марта представила клип на песню "Ты не один".

Читайте также39-летняя Вера Брежнева "засветила" идеальный пресс (фото)В основу новой видеоработы артистки положена очевидная на первый взгляд, но такая актуальная мысль - мы не одиноки. Внутри каждого из нас есть целый мир.

Минималистичный клип пропитан символизмом, он будто погружает нас во внутренний мир самой певицы: спокойствие, умиротворение, приглушенные тона и мягкие краски.

"Ты не один" - история, близкая и понятная всем. История о том, как важно расширять границы, открывая себя миру и мир вокруг себя.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

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Автор: Ольга Робейко