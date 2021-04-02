В Netflix подтвердили, что второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Стриминговый сервис Netflix завершил съемки второго сезона популярного сериала «Ведьмак» в британских локациях. Таким образом, создателям шоу наконец удалось отснять весь необходимый материал.

Об этом сообщается на официальной странице сериала в Facebook.

«Это завершение второго сезона! Белый Волк ждет вас на континенте", - говорится в сообщении, сопровожденном фото актера Генри Кавилла, исполняющего главную роль в сериале.

Также Netflix показала небольшой ролик о съемках второго сезона «Ведьмака», отметив, что в непростых съемках были задействованы 15 локаций, 89 актеров и 1200 членов команды.

При этом в Netflix подтвердили, что второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.

Как сообщает Variety, процесс съемок несколько раз приостанавливался за последний год из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

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«Было фантастически снимать «Ведьмака» здесь, в Великобритании. Мы снимали в некоторых невероятных местах, включая Fountains Abbey, Blea Tarn, Hodge Close, Frensham Ponds и, конечно же, в нашем уютном доме в Arborfield Studios. Мы собрали лучших британских талантов и команду, которые были страстными, профессиональными и блестящими партнерами, благодаря такому сложному и беспрецедентному опыту съемок. Теперь мы не можем дождаться, когда все увидят всю тяжелую работу, проделанную над этим продуктом», - рассказала шоураннер и исполнительный продюсер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрих.

Также отмечается, что Netflix раскрыл, о чем будет основная сюжетная линия сериала: «Убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Соддене, Геральт из Ривии приводит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает - в дом своего детства Каэр Морхен. В то время как короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы, которой она обладает внутри».

К своим ролям во втором сезоне «Ведьмака» вернулись Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотру. Также в сериале появится несколько новых персонажей в исполнении Аджоа Андо («Бриджертоны»), Ким Бодниа («Убивая Еву»), Кэсси Клэр («О дивный новый мир»), Лиз Карр («Безмолвный свидетель»), Грэм Мактавиш («Чужестранка»), Кевин Дойл («Аббатство Даунтон»), Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и похороны») и Крис Фултон («Бриджертоны»).

Среди режиссеров сериала - Стивен Сурджик («Академия Амбрелла»), Сара О’Горман («Проклятые»), Эд Базалгетт («Последнее королевство») и Луиза Хупер («Чит»).

Напомним, сериал «Ведьмак» основан на книгах и рассказах польского писателя Анджея Сапковского. Премьера сериала состоялась 20 декабря 2019 года на стриминг-сервисе Netflix. Еще до его выхода был официально анонсирован второй сезон, который изначально обещали выпустить в 2020 году. Однако в итоге из-за пандемии коронавируса съемки постоянно переносились.

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Перевод: Марина Григоренко